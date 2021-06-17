Коронавірус в Україні 17 червня: за добу майже 1,2 тис. нових діагнозів

З коронавірусом до лікарень потрапили 600 українців / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 17 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1188 жителів країни. Зокрема захворіли 62 дитини і шестеро медичних співробітників.

За минулі 24 години госпіталізовано 601 особу; летальних випадків - 55, одужали 4 682 особи. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

Коронавірус в Україні - статистика 17 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 227 225 осіб;

одужали - 2 145 660 осіб;

летальних випадків - 51 902;

проведено ПЛР-тестів - 10 603 856.

Як повідомляв Главред, станом на ранок четверга, 17 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1188 жителів країни. Було госпіталізовано 601 особу; летальних випадків - 55, одужали 4 682 особи.

Кабмін у зв'язку з переходом всієї країни в зелену зону карантину скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, які повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні