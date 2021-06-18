УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Коронавірус в Україні 18 червня: виявлено менше тисячі нових хворих

18 червня 2021, 08:20
Прослухати новину
Зупинити

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус ще 967 осіб. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Донецькій областях.

Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні вбив ще півсотні людей/ Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 18 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 967 жителів країни. Зокрема захворіли 32 дитини і шестеро медичних працівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 585 осіб; летальних випадків - 50, одужали 2 312 пацієнтів. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID - 19 зареєстрували у м.Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

false
Коронавірус в Україні - статистика на ранок 18 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 228 192 осіб;
  • одужали - 2 147 972 людини;
  • летальних випадків - 51 952;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 629 744.

Як повідомляв Главред, станом на ранок четверга, 17 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1188 жителів країни. Була госпіталізована 601 особа; летальних випадків - 55, одужали 4 682 особи.

У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали "Лямбда". У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають учені, може загрожувати імунітету людини.

Кабмін у зв'язку з переходом всієї країни в зелену зону карантину скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, які повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.

МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус новини коронавірус карта коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «Коронавірус в Україні 18 червня: виявлено менше тисячі нових хворих». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Як жити довше: три чаї, які допоможуть знизити ризик раку, серцевих нападів та інсультуЯк жити довше: три чаї, які допоможуть знизити ризик раку, серцевих нападів та інсульту Як "подовжити життя" зелені: розкрито хитрістьЯк "подовжити життя" зелені: розкрито хитрість Зеленський у тренді чи ні: експерт оцінила незвичайний дизайн кабінету в ОПЗеленський у тренді чи ні: експерт оцінила незвичайний дизайн кабінету в ОП Що можна їсти на Трійцю: меню і смачні рецептиЩо можна їсти на Трійцю: меню і смачні рецепти Байден і Путін вирішили відповзти від прірвиБайден і Путін вирішили відповзти від прірви

Останні новини

07:45

Чому США ніколи не здадуть Україну Росії

07:17

У Байдена назвали абсурдною інформацію про замороження військової допомоги Україні на $100 млн Відео

07:10

Напад Росії через вступ України до НАТО: політик розкрив плани Путіна Відео

06:30

Копирсання в болоті: що чекає Україну в разі продовження співпраці з МВФ Погляд

06:02

Наймодніші короткі стрижки 2021 для жінок після 40 років з ефектом омолодження Відео

Реклама
05:28

Заява Путіна і Байдена щодо Донбасу: експерт пояснив, до чого готуватися Україні Відео

05:02

Шість причин, чому ви не голодні вранці Відео

04:22

5 простих речей, які допомагають виглядати молодшою за свої роки Відео

03:50

Витравлювати доведеться довго: продюсер розповів, чому український шоу-біз програє російському

03:02

Як доглядати за орхідеєю Фаленопсис, щоб вона цвіла довго Відео

02:16

Гороскоп на завтра 20 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: різкий відхід удачі та зростання любові Відео

01:37

"Завдання із зірочкою": експерт назвав найбезпечніший спосіб звільнити Авакова

00:51

Молитви на сон грядущий коротка й українською мовою: слухати і читати Відео

00:19

Лікар розповів, як гостре запалення переходить у хронічне Відео

00:07

Повернення Криму Україні і низка поступок: у Британії оголосили про нову ініціативу щодо Росії Відео

00:05

Лікар розповіла, з якими продуктами небезпечно їсти черешню Відео

18 червня, п'ятниця
23:54

Україну чекає аномальна спека в липні - кліматолог Відео

23:31

Гриби і їх користь для здоров'я: чого більше-шкоди або користі Відео

23:30

"Росія нас не зупинить": у МЗС різко попередили Москву про плани щодо Криму Відео

23:23

Названо речі, які крадуть вашу енергію і здоров'я Відео

Реклама
23:08

У Києві вчителька знущалася над учнем з аутизмом і жорстоко відповість за побиття Відео

22:44

"Позиція Росії - повний абсурд": Данилов заявив про крах Мінських угод і виборів на Донбасі

22:43

Як зупинити свербіж від укусів комах: чотири швидких домашніх засоби Відео

22:23

10 прикмет, які точно привернуть удачу і добробут Відео

22:14

У моду на літо 2021 повернулися неповторні атласні спідниці з 90-х, які викликають щем у душі Відео

21:52

"Окупанти не знають, що робити": у Зеленського оголосили про "вирішення" проблеми з водою у Криму Відео

21:39

Симптоми раку: три відчуття, які можуть вказувати на пухлину Відео

21:28

"За*бись": нардеп Кива знову влаштував скандал з журналістом Відео

21:06

Генрі Кавілл опублікував новий тизер другого сезону "Відьмака" Відео

21:01

Десятки нових супермаркетів Росії в Україні: у Зеленського заявили про рішення влади Відео

20:56

США заморозили військову допомогу Україні на $100 млн - Politico Відео

20:24

На Україну знову налетить ураган: погода на вихідних влаштує справжнє пекло Відео

20:09

"Руху вперед не буде": Кравчук поставив Путіну ультиматум щодо Донбасу Відео

19:57

"Пишу курсову на е***й українській мові": вагітну харківську студентку хочуть звільнити Відео

19:55

"Наводимо порядок": Зеленський оголосив про санкції проти російського бізнесмена і чиновника Відео

19:53

На Android-смартфони перекочує революційна функція від Apple Відео

19:32

Хакерські атаки і вірус Petya: Україна завдала нового санкційного удару по Росії Відео

19:22

Зустріч Байдена і Путіна: чому відносини США і Росії не вдалося перезавантажити Погляд

18:44

-10 кг до кінця літа: Наталія Могилевська розповіла, як хоче змінитися

18:41

На Android вийшла мобільна рольова гра за мотивами "Відьмака" Відео

Реклама
18:28

РНБО запровадила повний пакет санкцій проти відомих бізнесменів Фірташа і Фукса Відео

18:22

"Я - Єва": у Львові парком бігала гола жінка і била людей Відео

18:14

Новий спалах COVID-19 в Україні: у МОЗ попередили українців і назвали терміни Відео

18:11

Євросоюз "відправить в нокаут" Лукашенка: узгоджено санкції проти Білорусі Відео

17:55

Ремастер Alan Wake і ремейк Final Fantasy VII засвітилися в базі даних EGS Відео

17:46

Завадили собаки: літак у Сімферополі блукав по злітно-посадковій смузі

17:20

З Днем медичного працівника: душевні привітання і прикольні картинки Відео

17:17

Заклала під двері "бомби", які наклали коти: у Слов'янську жінка жорстко помстилася сусідам Відео

17:01

"Твориться якесь пекло, людей зносить разом з авто": повінь в Ялті стала рекордною за 100 років Фото Відео

17:00

Автори української гри про Шерлока Холмса поділилися новим геймплейним роликом Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти