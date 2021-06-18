Коронавірус в Україні 18 червня: виявлено менше тисячі нових хворих

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус ще 967 осіб. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Донецькій областях.
Станом на ранок п'ятниці, 18 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 967 жителів країни. Зокрема захворіли 32 дитини і шестеро медичних працівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 585 осіб; летальних випадків - 50, одужали 2 312 пацієнтів. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID - 19 зареєстрували у м.Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 228 192 осіб;
- одужали - 2 147 972 людини;
- летальних випадків - 51 952;
- проведено ПЛР-тестів - 10 629 744.
Як повідомляв Главред, станом на ранок четверга, 17 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1188 жителів країни. Була госпіталізована 601 особа; летальних випадків - 55, одужали 4 682 особи.
У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали "Лямбда". У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають учені, може загрожувати імунітету людини.
Кабмін у зв'язку з переходом всієї країни в зелену зону карантину скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, які повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.