Коронавірус в Україні 18 червня: виявлено менше тисячі нових хворих

Коронавірус в Україні вбив ще півсотні людей/ Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 18 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 967 жителів країни. Зокрема захворіли 32 дитини і шестеро медичних працівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 585 осіб; летальних випадків - 50, одужали 2 312 пацієнтів. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID - 19 зареєстрували у м.Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 18 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 228 192 осіб;

одужали - 2 147 972 людини;

летальних випадків - 51 952;

проведено ПЛР-тестів - 10 629 744.

Як повідомляв Главред, станом на ранок четверга, 17 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1188 жителів країни. Була госпіталізована 601 особа; летальних випадків - 55, одужали 4 682 особи.

У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали "Лямбда". У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають учені, може загрожувати імунітету людини.

Кабмін у зв'язку з переходом всієї країни в зелену зону карантину скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, які повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.