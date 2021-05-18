Коронавірус в Україні 18 травня: знизилася кількість жертв і госпіталізованих

За минулі 24 години госпіталізовано 999 осіб з коронавірусом / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 18 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 095 жителів країни. Зокрема захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники.

За минулі 24 години госпіталізовано 999 осіб; летальних випадків - 285, одужали 17 751 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 18 травня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 18 травня

За останню добу в Києві виявили 425 випадків зараження коронавірусом, померли 9 людей, одужали 683 пацієнти.

Всього в столиці з початку епідемії захворіли 202 417 осіб, померли - 4 959, вилікувалися - 133 079.

Коронавірус у Києві - статистика 18 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 160 095 осіб;

одужали - 1 882 344 людини;

летальних випадків - 48 469;

проведено ПЛР-тестів - 9 882 447.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

17 232 особи щеплено проти COVID - 19 за добу 17 травня 2021 року в Україні.

948 332 особи щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 27 454 особи (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 425 випадків / 1963 щеплення;

Вінницька область - 44 випадки / 400 щеплень;

Волинська область - 135 випадків / 481 щеплення;

Дніпропетровська область - 220 випадків / 893 щеплення;

Донецька область - 428 випадків / 1072 щеплення;

Житомирська область - 30 випадків / 571 щеплення;

Закарпатська - 58 випадків / 628 щеплень;

Запорізька область - 265 випадків / 818 щеплень;

Івано-Франківська область - 73 випадки / 726 щеплень;

Київська область - 229 випадків / 582 щеплення;

Кіровоградська область - 40 випадків / 531 щеплення;

Луганська область - 111 випадків / 372 щеплення;

Львівська область - 118 випадків / 1091 щеплення;

Миколаївська область - 186 випадків / 682 щеплення;

Одеська область - 148 випадків / 725 щеплень;

Полтавська область - 275 випадків / 422 щеплення;

Рівненська область - 425 випадків / 428 щеплень;

Сумська область - 113 випадків / 447 щеплень;

Тернопільська область - 65 випадків / 714 щеплень;

Харківська область - 259 випадків / 962 щеплення;

Херсонська область - 28 випадків / 379 щеплень;

Хмельницька область - 103 випадки / 792 щеплення;

Черкаська область - 180 випадків / 616 щеплень;

Чернівецька область - 74 випадки / 522 щеплення;

Чернігівська область - 63 випадки / 415 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

читайте такожУкраїнців попередили про новий удар коронавірусу-мутанта: хто під загрозою

Коронавірус в Україні - останні новини: