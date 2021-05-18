Коронавірус в Україні 18 травня: знизилася кількість жертв і госпіталізованих

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Донецькій та Рівненській областях, а також у Києві.
Станом на ранок вівторка, 18 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 095 жителів країни. Зокрема захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники.
За минулі 24 години госпіталізовано 999 осіб; летальних випадків - 285, одужали 17 751 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 18 травня
За останню добу в Києві виявили 425 випадків зараження коронавірусом, померли 9 людей, одужали 683 пацієнти.
Всього в столиці з початку епідемії захворіли 202 417 осіб, померли - 4 959, вилікувалися - 133 079.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 160 095 осіб;
- одужали - 1 882 344 людини;
- летальних випадків - 48 469;
- проведено ПЛР-тестів - 9 882 447.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
17 232 особи щеплено проти COVID - 19 за добу 17 травня 2021 року в Україні.
948 332 особи щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 27 454 особи (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 425 випадків / 1963 щеплення;
- Вінницька область - 44 випадки / 400 щеплень;
- Волинська область - 135 випадків / 481 щеплення;
- Дніпропетровська область - 220 випадків / 893 щеплення;
- Донецька область - 428 випадків / 1072 щеплення;
- Житомирська область - 30 випадків / 571 щеплення;
- Закарпатська - 58 випадків / 628 щеплень;
- Запорізька область - 265 випадків / 818 щеплень;
- Івано-Франківська область - 73 випадки / 726 щеплень;
- Київська область - 229 випадків / 582 щеплення;
- Кіровоградська область - 40 випадків / 531 щеплення;
- Луганська область - 111 випадків / 372 щеплення;
- Львівська область - 118 випадків / 1091 щеплення;
- Миколаївська область - 186 випадків / 682 щеплення;
- Одеська область - 148 випадків / 725 щеплень;
- Полтавська область - 275 випадків / 422 щеплення;
- Рівненська область - 425 випадків / 428 щеплень;
- Сумська область - 113 випадків / 447 щеплень;
- Тернопільська область - 65 випадків / 714 щеплень;
- Харківська область - 259 випадків / 962 щеплення;
- Херсонська область - 28 випадків / 379 щеплень;
- Хмельницька область - 103 випадки / 792 щеплення;
- Черкаська область - 180 випадків / 616 щеплень;
- Чернівецька область - 74 випадки / 522 щеплення;
- Чернігівська область - 63 випадки / 415 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
читайте такожУкраїнців попередили про новий удар коронавірусу-мутанта: хто під загрозою
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Карантин в Україні можуть скасувати за умови вакцинації від коронавірусу 70% дорослого населення. Як заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, на вакцинацію 100% дорослих українців сподіватися не варто.
- Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, як насправді відбувається передача COVID-19 і якими способами запобігти зараженню.
- В Україні, попри великий внесок медиків у боротьбу з коронавірусом, деякі лікарі призначають пацієнтам з COVID-19 неправильне лікування, яке може значно нашкодити організму, заявила медична експерт ЮНІСЕФ, лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова.
- Провідний експерт МОЗ по боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров розповів, як Україні впоратися з коронавірусом та як довго триватиме ситуація з карантином.
- Вірусолог розгромила страшилку щодо індійського штаму COVID-19. Алла Мироненко розповіла, чи загрожує Україні "чорний грибок".