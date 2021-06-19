Коронавірус в Україні 19 червня: заразилися понад 850 осіб, 23 з них – діти

За минулі 24 години було госпіталізовано 571 людину з COVID-19 / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 19 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 852 жителів країни. Зокрема захворіли 23 дитини і 41 медичний співробітник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 571 людину; летальних випадків - 40, одужали 2 736 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 19 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 229 044 людини;

одужали - 2 150 708 осіб;

летальних випадків - 51 992;

проведено ПЛР-тестів - 10 656 207.

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 18 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 967 жителів країни. Було госпіталізовано 585 осіб; летальних випадків - 50, одужали 2 312 осіб.

В Україну з Росії може потрапити новий штам коронавірусу, відомий як Дельта. Лікарі прогнозують, що це відбудеться досить скоро і спровокує нову хвилю заражень COVID-19 в країні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що новий спалах захворюваності на коронавірус в Україні очікується в осінньо-зимовий період. Цілком імовірно, що вірус паралельно циркулюватиме з грипом і грипоподібними захворюваннями. Тому українцям краще перестрахуватися і зробити щеплення, зазначив чиновник.