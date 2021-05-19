Коронавірус в Україні 19 травня: понад 5 тисяч нових хворих і 2 тисячі госпіталізованих

Виписали з лікарень понад три тисячі пацієнтів, які перехворіли на коронавірус / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 19 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у ​​5 138 жителів країни. Зокрема захворіли 260 дітей і 187 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 2 269 осіб; виписали з лікарень 3 174 пацієнта; летальних випадків - 227, одужали 17 102 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 19 травня / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 165 233 людини;

одужали - 1 899 446 осіб;

летальних випадків - 48 696;

проведено ПЛР-тестів - 9 914 382.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 19 травня

За останню добу в Києві виявили 477 випадків зараження коронавірусом, померли 13 осіб, одужали 1880 пацієнтів.

Всього в столиці з початку епідемії захворіли 202 894 людини, померли - 4 972, вилікувалися - 134 959.

Коронавірус у Києві - статистика 19 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

м. Київ - 477 випадків;

Вінницька область - 128 випадків;

Волинська область - 193 випадки;

Дніпропетровська область - 457 випадків;

Донецька область - 336 випадків;

Житомирська область - 115 випадків;

Закарпатська область - 67 випадків;

Запорізька область - 276 випадків;

Івано - Франківська область - 98 випадків;

Київська область - 336 випадків;

Кіровоградська область - 84 випадки;

Луганська область - 111 випадків;

Львівська область - 239 випадків;

Миколаївська область - 237 випадків;

Одеська область - 130 випадків;

Полтавська область - 131 випадок;

Рівненська область - 309 випадків;

Сумська область - 167 випадків;

Тернопільська область - 108 випадків;

Харківська область - 567 випадків;

Херсонська область - 110 випадків;

Хмельницька область - 178 випадків;

Черкаська область - 169 випадків;

Чернівецька область - 62 випадки;

Чернігівська область - 53 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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