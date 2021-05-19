Коронавірус в Україні 19 травня: понад 5 тисяч нових хворих і 2 тисячі госпіталізованих

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Харківській області, в Києві та на Дніпропетровщині.
Станом на ранок середи, 19 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 138 жителів країни. Зокрема захворіли 260 дітей і 187 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 2 269 осіб; виписали з лікарень 3 174 пацієнта; летальних випадків - 227, одужали 17 102 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 165 233 людини;
- одужали - 1 899 446 осіб;
- летальних випадків - 48 696;
- проведено ПЛР-тестів - 9 914 382.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 19 травня
За останню добу в Києві виявили 477 випадків зараження коронавірусом, померли 13 осіб, одужали 1880 пацієнтів.
Всього в столиці з початку епідемії захворіли 202 894 людини, померли - 4 972, вилікувалися - 134 959.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях
- м. Київ - 477 випадків;
- Вінницька область - 128 випадків;
- Волинська область - 193 випадки;
- Дніпропетровська область - 457 випадків;
- Донецька область - 336 випадків;
- Житомирська область - 115 випадків;
- Закарпатська область - 67 випадків;
- Запорізька область - 276 випадків;
- Івано - Франківська область - 98 випадків;
- Київська область - 336 випадків;
- Кіровоградська область - 84 випадки;
- Луганська область - 111 випадків;
- Львівська область - 239 випадків;
- Миколаївська область - 237 випадків;
- Одеська область - 130 випадків;
- Полтавська область - 131 випадок;
- Рівненська область - 309 випадків;
- Сумська область - 167 випадків;
- Тернопільська область - 108 випадків;
- Харківська область - 567 випадків;
- Херсонська область - 110 випадків;
- Хмельницька область - 178 випадків;
- Черкаська область - 169 випадків;
- Чернівецька область - 62 випадки;
- Чернігівська область - 53 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- 18 травня в Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу Pfizer. Її доставили в аеропорт "Київ".
- 18 травня Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні. Зокрема, Донецьку область перевели в" помаранчеву "зону, а Черкаська область стала"жовтою".
- На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Причина в тому, що в країну будуть потрапляти нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.
- Прийом анальгетиків і жарознижуючих препаратів після вакцинації від коронавірусу може негативно вплинути на формування антитіл. Цю закономірність виявили фахівці медичної школи Університету Дьюка в США.