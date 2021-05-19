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Коронавірус в Україні 19 травня: понад 5 тисяч нових хворих і 2 тисячі госпіталізованих

19 травня 2021, 08:20
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Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Харківській області, в Києві та на Дніпропетровщині.

коронавірус
Виписали з лікарень понад три тисячі пацієнтів, які перехворіли на коронавірус / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 19 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у ​​5 138 жителів країни. Зокрема захворіли 260 дітей і 187 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 2 269 осіб; виписали з лікарень 3 174 пацієнта; летальних випадків - 227, одужали 17 102 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 19 травня / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 165 233 людини;
  • одужали - 1 899 446 осіб;
  • летальних випадків - 48 696;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 914 382.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 19 травня

За останню добу в Києві виявили 477 випадків зараження коронавірусом, померли 13 осіб, одужали 1880 пацієнтів.

Всього в столиці з початку епідемії захворіли 202 894 людини, померли - 4 972, вилікувалися - 134 959.

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Коронавірус у Києві - статистика 19 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 477 випадків;
  • Вінницька область - 128 випадків;
  • Волинська область - 193 випадки;
  • Дніпропетровська область - 457 випадків;
  • Донецька область - 336 випадків;
  • Житомирська область - 115 випадків;
  • Закарпатська область - 67 випадків;
  • Запорізька область - 276 випадків;
  • Івано - Франківська область - 98 випадків;
  • Київська область - 336 випадків;
  • Кіровоградська область - 84 випадки;
  • Луганська область - 111 випадків;
  • Львівська область - 239 випадків;
  • Миколаївська область - 237 випадків;
  • Одеська область - 130 випадків;
  • Полтавська область - 131 випадок;
  • Рівненська область - 309 випадків;
  • Сумська область - 167 випадків;
  • Тернопільська область - 108 випадків;
  • Харківська область - 567 випадків;
  • Херсонська область - 110 випадків;
  • Хмельницька область - 178 випадків;
  • Черкаська область - 169 випадків;
  • Чернівецька область - 62 випадки;
  • Чернігівська область - 53 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • 18 травня в Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу Pfizer. Її доставили в аеропорт "Київ".
  • 18 травня Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні. Зокрема, Донецьку область перевели в" помаранчеву "зону, а Черкаська область стала"жовтою".
  • На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Причина в тому, що в країну будуть потрапляти нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.
  • Прийом анальгетиків і жарознижуючих препаратів після вакцинації від коронавірусу може негативно вплинути на формування антитіл. Цю закономірність виявили фахівці медичної школи Університету Дьюка в США.

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