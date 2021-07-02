Коронавірус в Україні 2 липня: за добу поставили 696 нових діагнозів

Опубліковано свіжу статистику по коронавірусу в Україні / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 2 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 696 жителів країни. Зокрема захворіли 36 дітей і 33 медпрацівника.

За минулі 24 години госпіталізували 439 осіб; летальних випадків - 33, одужали - 1 197. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 236 497 осіб;

одужали - 2 169 584 людини;

летальних випадків - 52 391;

проведено ПЛР-тестів - 10 881 002.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 2 липня 2021 / t.me/mozofficial

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