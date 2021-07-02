Коронавірус в Україні 2 липня: за добу поставили 696 нових діагнозів

Найбільше заражень виявили в Києві та Одеській областях. При цьому понад 400 українців потрапили в лікарні, а 33 людини стали жертвами хвороби.
Станом на ранок п'ятниці, 2 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 696 жителів країни. Зокрема захворіли 36 дітей і 33 медпрацівника.
За минулі 24 години госпіталізували 439 осіб; летальних випадків - 33, одужали - 1 197. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 236 497 осіб;
- одужали - 2 169 584 людини;
- летальних випадків - 52 391;
- проведено ПЛР-тестів - 10 881 002.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- В Україні можуть почати комбінувати щеплення двома вакцинами від COVID-19. Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, таку рекомендацію МОЗ надала Національна технічна група експертів з імунопрофілактики.
- У Кабміні оголосили про старт бета-тесту сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні. Сертифікати будуть доступні в мобільному додатку "Дія" з 1 липня 2021 року.
- У Київській школі економіки заявили про имовірність нового спалаху коронавірусу в Україні. Спалах захворюваності на COVID - 19 можливий у липні-серпні поточного року.
- У ВООЗ заявляють, що Євро-2020 може призвести до нової хвилі коронавірусу. Основна причина - великі скупчення людей.
Автор: Анна Багрій