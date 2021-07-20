Коронавірус в Україні 20 липня: за добу виявили майже 600 випадків зараження

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві, Донецькій та Одеській областях.
Станом на ранок вівторка, 20 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 598 жителів країни. Зокрема захворіли 23 дитини і 13 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 279 осіб; летальних випадків - 25, одужали - 540 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 245 275 осіб;
- одужали - 2 181 925 осіб;
- летальних випадків - 52 756;
- проведено ПЛР-тестів - 11 182 527.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок понеділка, 19 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 182 жителів країни. Захворіли 11 дітей. Було госпіталізовано 307 осіб; летальних випадків - 5, одужали - 187 осіб.
- В Україні присутній небезпечний індійський штам коронавірусу Дельта. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, за місяць-два він витіснить всі інші різновиди COVID-19.
- У світі почалося поширення штаму коронавірусу Лямбда. Його зафіксували вже у понад 30 країнах.
- В Україні анонсують черговий спалах захворювання на коронавірус. Його може спровокувати штам коронавірусу Дельта. Якщо нова хвиля COVID-19 все ж таки трапиться, то система охорони здоров'я країни витримає від одного тижня до 2,5 місяця залежно від темпів зростання госпіталізованих щодня. Такий прогноз озвучив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
Автор: Анна Багрій