Коронавірус в Україні 20 травня: понад 5 тисяч нових хворих і дві сотні жертв

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Дніпропетровській області, у Києві та на Харківщині.
Станом на ранок четверга, 20 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 165 жителів країни. Зокрема захворіли 324 дитини і 109 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 1884 людини; виписали з лікарень 2 821 пацієнта; летальних випадків - 203, одужали 16 748 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311) та Київській (295) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 170 398 осіб;
- одужали - 1 916 194 людини;
- летальних випадків - 48 899;
- проведено ПЛР-тестів - 9 943 891.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 20 травня
За останню добу в Києві виявили 433 випадки зараження коронавірусом, померли 11 людей, одужали - 3001.
Всього в столиці з початку епідемії захворіли 203 327 осіб, померли - 4 983, вилікувалися - 137 960.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях
- м. Київ - 433 випадки;
- Вінницька область - 117 випадків;
- Волинська область - 196 випадків;
- Дніпропетровська область - 489 випадків;
- Донецька область - 291 випадок;
- Житомирська область - 164 випадки;
- Закарпатська область - 96 випадків;
- Запорізька область - 311 випадків;
- Івано-Франківська область - 126 випадків;
- Київська область - 295 випадків;
- Кіровоградська область - 80 випадків;
- Луганська область-123 випадки;
- Львівська область-283 випадки;
- Миколаївська область - 172 випадки;
- Одеська область - 146 випадків;
- Полтавська область - 137 випадків;
- Рівненська область - 217 випадків;
- Сумська область - 129 випадків;
- Тернопільська область - 141 випадок;
- Харківська область - 429 випадків;
- Херсонська область - 240 випадків;
- Хмельницька область - 152 випадки;
- Черкаська область - 181 випадок;
- Чернівецька область - 86 випадків;
- Чернігівська область - 131 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- 18 травня в Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу Pfizer. Її доставили в аеропорт "Київ".
- Молекулярні біологи з Канади заявили, що створили першу вакцину від коронавірусу, яка складається з рослинних елементів. Препарат вже пройшов початкову фазу клінічних випробувань.
- На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Причина в тому, що в країну будуть потрапляти нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.
- Тим часом фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що можливість появи нових штамів COVID-19 складно прогнозувати.
- Прийом анальгетиків і жарознижуючих препаратів після вакцинації від коронавірусу може негативно вплинути на формування антитіл. Цю закономірність виявили фахівці медичної школи Університету Дьюка в США.