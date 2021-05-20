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Коронавірус в Україні 20 травня: понад 5 тисяч нових хворих і дві сотні жертв

20 травня 2021, 08:20
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Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Дніпропетровській області, у Києві та на Харківщині.

Коронавірус, люди
Одужали від коронавірусу ще майже 17 тисяч осіб / УНІАН

Станом на ранок четверга, 20 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у ​​5 165 жителів країни. Зокрема захворіли 324 дитини і 109 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 1884 людини; виписали з лікарень 2 821 пацієнта; летальних випадків - 203, одужали 16 748 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311) та Київській (295) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 20 травня / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 170 398 осіб;
  • одужали - 1 916 194 людини;
  • летальних випадків - 48 899;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 943 891.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 20 травня

За останню добу в Києві виявили 433 випадки зараження коронавірусом, померли 11 людей, одужали - 3001.

Всього в столиці з початку епідемії захворіли 203 327 осіб, померли - 4 983, вилікувалися - 137 960.

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Коронавірус у Києві - статистика 20 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 433 випадки;
  • Вінницька область - 117 випадків;
  • Волинська область - 196 випадків;
  • Дніпропетровська область - 489 випадків;
  • Донецька область - 291 випадок;
  • Житомирська область - 164 випадки;
  • Закарпатська область - 96 випадків;
  • Запорізька область - 311 випадків;
  • Івано-Франківська область - 126 випадків;
  • Київська область - 295 випадків;
  • Кіровоградська область - 80 випадків;
  • Луганська область-123 випадки;
  • Львівська область-283 випадки;
  • Миколаївська область - 172 випадки;
  • Одеська область - 146 випадків;
  • Полтавська область - 137 випадків;
  • Рівненська область - 217 випадків;
  • Сумська область - 129 випадків;
  • Тернопільська область - 141 випадок;
  • Харківська область - 429 випадків;
  • Херсонська область - 240 випадків;
  • Хмельницька область - 152 випадки;
  • Черкаська область - 181 випадок;
  • Чернівецька область - 86 випадків;
  • Чернігівська область - 131 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • 18 травня в Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу Pfizer. Її доставили в аеропорт "Київ".
  • Молекулярні біологи з Канади заявили, що створили першу вакцину від коронавірусу, яка складається з рослинних елементів. Препарат вже пройшов початкову фазу клінічних випробувань.
  • На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Причина в тому, що в країну будуть потрапляти нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.
  • Тим часом фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що можливість появи нових штамів COVID-19 складно прогнозувати.
  • Прийом анальгетиків і жарознижуючих препаратів після вакцинації від коронавірусу може негативно вплинути на формування антитіл. Цю закономірність виявили фахівці медичної школи Університету Дьюка в США.

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