Коронавірус в Україні 20 травня: понад 5 тисяч нових хворих і дві сотні жертв

Одужали від коронавірусу ще майже 17 тисяч осіб / УНІАН

Станом на ранок четверга, 20 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у ​​5 165 жителів країни. Зокрема захворіли 324 дитини і 109 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 1884 людини; виписали з лікарень 2 821 пацієнта; летальних випадків - 203, одужали 16 748 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311) та Київській (295) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 20 травня / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 170 398 осіб;

одужали - 1 916 194 людини;

летальних випадків - 48 899;

проведено ПЛР-тестів - 9 943 891.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 20 травня

За останню добу в Києві виявили 433 випадки зараження коронавірусом, померли 11 людей, одужали - 3001.

Всього в столиці з початку епідемії захворіли 203 327 осіб, померли - 4 983, вилікувалися - 137 960.

Коронавірус у Києві - статистика 20 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

м. Київ - 433 випадки;

Вінницька область - 117 випадків;

Волинська область - 196 випадків;

Дніпропетровська область - 489 випадків;

Донецька область - 291 випадок;

Житомирська область - 164 випадки;

Закарпатська область - 96 випадків;

Запорізька область - 311 випадків;

Івано-Франківська область - 126 випадків;

Київська область - 295 випадків;

Кіровоградська область - 80 випадків;

Луганська область-123 випадки;

Львівська область-283 випадки;

Миколаївська область - 172 випадки;

Одеська область - 146 випадків;

Полтавська область - 137 випадків;

Рівненська область - 217 випадків;

Сумська область - 129 випадків;

Тернопільська область - 141 випадок;

Харківська область - 429 випадків;

Херсонська область - 240 випадків;

Хмельницька область - 152 випадки;

Черкаська область - 181 випадок;

Чернівецька область - 86 випадків;

Чернігівська область - 131 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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