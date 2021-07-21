Коронавірус в Україні 21 липня: за добу виявили 655 випадків зараження

Серед нових хворих 37 дітей та 18 медиків. Всього з початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 2 245 930 людей.
Станом на ранок середи, 21 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 655 жителів країни. Зокрема, захворіли 37 дітей та 18 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 508 осіб; летальних випадків - 13, одужали - 577 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 245 930 осіб;
- одужали - 2 182 502 людини;
- летальних випадків - 52 769;
- проведено ПЛР-тестів - 11 200 678.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок вівторка, 20 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 598 жителів країни. Було госпіталізовано 279 осіб; летальних випадків - 25, одужали - 540 осіб.
- В Україні прогнозують новий сплеск захворюваності на коронавірус. Як повідомляють учені на сайті Національної академії наук (НАН) України, на сьогодні весь тижневий приріст захворюваності на COVID-19 зафіксовано на Півдні країни.
- При цьому три українських регіони є епіцентрами захворюваності на коронавірус. Це Одеська область, Київ і Сумщина.
- З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Як заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, тепер щеплення можуть зробити всі бажаючі. При цьому більше не потрібно записуватися на вакцинацію через портал або додаток"Дія".
- Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус не виключає можливість появи нового штаму коронавірусу, який буде ще небезпечнішим, ніж"Дельта". Появі ще одного штаму COVID-19 може сприяти подальше поширення коронавірусної інфекції в світі.
Автор: Анна Багрій