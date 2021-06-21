Коронавірус в Україні 21 червня: заразилися кілька сотень людей

Коронавірус в Україні / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 323 осіб. 16 людей померли. При цьому в лікарні госпіталізовано 544 людини, а видужало - 677 осіб. Про це повідомляється на офіційній сторінці МОЗ в Facebook.

За даними на 09: 00 21 червня в Україні підтверджено 2 229 846 випадків захворювання - COVID-19, з них 52032 летальних, 2 152 140 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 323 нових випадків зараження.

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Нагадаємо, раніше начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде Новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.

Влітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності коронавірусом аж до осіннього періоду. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що новий спалах захворюваності коронавірусом в Україні очікується в осінньо-зимовий період. Цілком ймовірно, що вірус буде паралельно циркулювати з грипом і грипоподібними захворюваннями.