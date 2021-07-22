Коронавірус в Україні 22 липня: за добу поставили 726 діагнозів COVID-19

Одужали від коронавірусу за добу понад 500 укранців / Фото pixabay.com

Станом на ранок четверга, 22 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 726 жителів країни. Зокрема захворіли 54 дитини та 22 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 402 людини; летальних випадків - 21, одужала - 501 людина. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 246 656 осіб;

одужали - 2 183 003 людини;

летальних випадків - 52 790;

проведено ПЛР-тестів - 11 221 402.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 22 липня 2021 / t.me/mozofficial

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