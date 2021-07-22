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Коронавірус в Україні 22 липня: за добу поставили 726 діагнозів COVID-19

22 липня 2021, 08:19
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Захворіли 54 дитини та 22 медпрацівники. Всього з початку пандемії в Україні на коронавірус перехворіли 2 246 656 осіб.

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Одужали від коронавірусу за добу понад 500 укранців / Фото pixabay.com

Станом на ранок четверга, 22 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 726 жителів країни. Зокрема захворіли 54 дитини та 22 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 402 людини; летальних випадків - 21, одужала - 501 людина. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 246 656 осіб;
  • одужали - 2 183 003 людини;
  • летальних випадків - 52 790;
  • проведено ПЛР-тестів - 11 221 402.
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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 22 липня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок середи, 21 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 655 жителів країни. Було госпіталізовано 508 осіб; летальних випадків - 13, одужали - 577 осіб.
  • В Україні прогнозують новий сплеск захворюваності на коронавірус. Як повідомляють вчені на сайті Національної академії наук України, на сьогодні весь тижневий приріст захворюваності на COVID-19 зафіксовано на півдні країни.
  • При цьому три українських регіони є епіцентрами захворюваності на коронавірус. Це Одеська область, Київ і Сумщина.
  • З 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Як заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, тепер щеплення можуть зробити всі бажаючі. При цьому більше не потрібно записуватися на вакцинацію через портал або додаток "Дія".
  • Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус не виключає можливість появи нового штаму коронавірусу, який буде ще небезпечнішим, ніж"Дельта". Появі ще одного штаму COVID - 19 може сприяти подальше поширення коронавірусної інфекції в світі.
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