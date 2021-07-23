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Коронавірус в Україні 23 липня: за добу виявили 763 нових хворих на COVID-19

23 липня 2021, 08:25
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Серед хворих - 57 дітей та 15 медпрацівників. Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві, Донецькій та Харківській областях.

Коронавірус, люди
Коронавірус побороли за добу 639 українців / УНІАН

Станом на ранок п'ятниці, 23 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 763 жителів країни. Зокрема захворіли 57 дітей і 15 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізували 446 осіб; летальних випадків - 21, одужали - 639 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39) та Херсонській (37) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 247 419 осіб;
  • одужали - 2 183 642 людини;
  • летальних випадків - 52 811;
  • проведено ПЛР-тестів - 11 239 813 .
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Коронавірус в Україні сьогодні-статистика 23 липня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Станом на ранок четверга, 22 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 726 жителів країни. Були госпіталізовані 402 людини; летальних випадків - 21, одужала 501 людина.
  • В Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Даний вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування. Діагностували мутацію у людей різного віку - від 21 до 73 років.
  • У Києві не будуть посилювати карантин. Зараз українська столиця готується до третьої хвилі коронавірусу, яка, згідно прогнозів, припаде на кінець серпня.
  • З 22 липня всі бажаючі жителі столиці можуть прищепитися від коронавірусу вакциною Spikevax американської компанії Moderna в центрі вакцинації проти COVID-19 в МВЦ на проспекті Броварському, 15.
  • У сусідній Росії зафіксували випадки зараження небезпечним штамом коронавірусу Гамма бразильського походження. Цей варіант COVID-19, як і штам Дельта, є заразнішим, ніж інші.
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