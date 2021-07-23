Коронавірус в Україні 23 липня: за добу виявили 763 нових хворих на COVID-19

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39) та Херсонській (37) областях.

Станом на ранок п'ятниці, 23 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 763 жителів країни. Зокрема захворіли 57 дітей і 15 медпрацівників.

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