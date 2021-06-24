Коронавірус в Україні 24 червня: виявили майже тисячу нових хворих, 33 з них - діти

За 23 червня в Україні поставили 937 нових діагнозів COVID-19. Загальна кількість хворих на коронавірус з початку епідемії - 2 231 914.
Станом на ранок четверга, 24 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 937 жителів країни. Зокрема захворіли 33 дитини і 24 медпрацівника.
За минулі 24 години було госпіталізовано 559 осіб; летальних випадків - 58, одужали - 2 471 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли- 2 231 914 людини;
- одужали - 2 157 732 людини;
- летальних випадків - 52 181;
- проведено ПЛР-тестів - 10 739 672.
Згідно з даними порталу Worldometers.info, Україна опинилася на другому місці за кількістю нових зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу за добу в Європі. Станом на ранок 23 червня за 24 години в країні померли 70 осіб.
На першому місці опинилася Російська Федерація - 548 нових смертей. Після України з великою кількістю нових смертей від COVID -19 йде Німеччина – 64, Польща – 35 і Франція-33.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- У середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, під час наради обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі й пов'язані з ним загрози.
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксували і в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
- За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великій Британії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації та в півтора раза частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.
- Міністерство охорони здоров'я до п'ятниці, 25 червня, підготує пакет пропозицій щодо ситуації з карантином в Україні з метою протидії циркуляції нового штаму коронавірусу Дельта.