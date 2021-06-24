Коронавірус в Україні 24 червня: виявили майже тисячу нових хворих, 33 з них - діти

Побороли коронавірус ще майже 2,5 тис. українців / УНІАН

Станом на ранок четверга, 24 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 937 жителів країни. Зокрема захворіли 33 дитини і 24 медпрацівника.

За минулі 24 години було госпіталізовано 559 осіб; летальних випадків - 58, одужали - 2 471 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 24 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли- 2 231 914 людини;

одужали - 2 157 732 людини;

летальних випадків - 52 181;

проведено ПЛР-тестів - 10 739 672.

Згідно з даними порталу Worldometers.info, Україна опинилася на другому місці за кількістю нових зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу за добу в Європі. Станом на ранок 23 червня за 24 години в країні померли 70 осіб.

На першому місці опинилася Російська Федерація - 548 нових смертей. Після України з великою кількістю нових смертей від COVID -19 йде Німеччина – 64, Польща – 35 і Франція-33.

Коронавірус - статистика за добу 22 червня

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