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Коронавірус в Україні 26 травня: кількість нових діагнозів підскочила, багато госпіталізацій

26 травня 2021, 08:28
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Найбільше нових підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Коронавірус, люди
Одужали від коронавірусу за добу майже 15 тис. осіб / УНІАН

Станом на ранок середи, 26 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 3 395 жителів країни. Зокрема захворіли 153 дитини і 73 медичних співробітника.

За минулі 24 години госпіталізовано 1778 осіб; летальних випадків - 208, одужали 14 987 людей. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277), Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 26 травня / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 189 858 осіб;
  • одужали - 1 990 051;
  • летальних випадків - 49 893;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 076 621.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Вся Україна опинилася в одній зоні карантину - жовтій. Станом на вівторок, 25 травня, Донецьку область вивели з "помаранчевої" карантинної зони.
  • Вчені з'ясували, який побічний ефект від COVID-вакцини буває лише у дітей.
  • На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Причина в тому, що в країну будуть потрапляти нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.

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