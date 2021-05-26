Коронавірус в Україні 26 травня: кількість нових діагнозів підскочила, багато госпіталізацій

Найбільше нових підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.
Станом на ранок середи, 26 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 3 395 жителів країни. Зокрема захворіли 153 дитини і 73 медичних співробітника.
За минулі 24 години госпіталізовано 1778 осіб; летальних випадків - 208, одужали 14 987 людей. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277), Запорізькій (219) та Київській (208) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 189 858 осіб;
- одужали - 1 990 051;
- летальних випадків - 49 893;
- проведено ПЛР-тестів - 10 076 621.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Вся Україна опинилася в одній зоні карантину - жовтій. Станом на вівторок, 25 травня, Донецьку область вивели з "помаранчевої" карантинної зони.
- Вчені з'ясували, який побічний ефект від COVID-вакцини буває лише у дітей.
- На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Причина в тому, що в країну будуть потрапляти нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.
Автор: Анна Багрій