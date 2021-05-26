Коронавірус в Україні 26 травня: кількість нових діагнозів підскочила, багато госпіталізацій

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277), Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

Станом на ранок середи, 26 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 3 395 жителів країни. Зокрема захворіли 153 дитини і 73 медичних співробітника.

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