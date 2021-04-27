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Коронавірус в Україні 27 квітня: майже 8 тис. нових хворих і 432 жертви

27 квітня 2021, 08:19
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Київ знову вийшов на перше місце за кількістю виявлених діагнозів за добу. На другому місці Полтавська область, на третьому - Донецька.

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Кількість виявлених хворих на коронавірус українців зросла / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 27 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 915 жителів країни. Зокрема захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники.

За минулі 24 години госпіталізовано 1 650 людей; летальних випадків - 432, одужали - 17 391. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 26 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 038 248 осіб;
  • одужали - 1 596 829 осіб;
  • летальних випадків - 42 950;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 292 051.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 27 квітня

За останню добу в Києві виявили 869 випадків зараження коронавірусом, померла 31 людина, одужали - 829.

Всього в Києві захворіло 192 620 осіб, померли - 4 497, вилікувалися - 120 873.

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Коронавірус у Києві - статистика 27 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

11 100 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 26 квітня 2021 року в Україні.

539 126 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 869 випадків / 1079 щеплень;
  • Вінницька область - 134 випадки / 346 щеплень;
  • Волинська область - 239 випадків / 332 щеплення;
  • Дніпропетровська область - 444 випадки / 1374 щеплення;
  • Донецька область - 588 випадків / 398 щеплень;
  • Житомирська область - 75 випадків / 342 щеплення;
  • Закарпатська - 102 випадки / 267 щеплень;
  • Запорізька область - 552 випадки / 660 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 70 випадків / 172 щеплення;
  • Київська область - 390 випадків / 546 щеплень;
  • Кіровоградська область - 178 випадків / 183 щеплення;
  • Луганська область - 251 випадок / 108 щеплень;
  • Львівська область - 353 випадки / 670 щеплень;
  • Миколаївська область - 314 випадків / 479 щеплень;
  • Одеська область - 580 випадків / 679 щеплень;
  • Полтавська область-651 випадок / 507 щеплень;
  • Рівненська область-452 випадки / 190 щеплень;
  • Сумська область-155 випадків / 335 щеплень;
  • Тернопільська область - 201 випадок / 383 щеплення;
  • Харківська область-445 випадків / 546 щеплень;
  • Херсонська область-27 випадків / 110 щеплень;
  • Хмельницька область - 195 випадків / 507 щеплень;
  • Черкаська область - 465 випадків / 443 щеплення;
  • Чернівецька область - 108 випадків / 241 щеплення;
  • Чернігівська область - 77 випадків / 203 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Київ вже виходить з червоної зони карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Столиця залишить червону зону вже цього тижня (26 квітня – 2 травня).
  • Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде новий штам коронавірусу. Він дуже небезпечний та активно "вирує" в Індії та Туреччині.
  • Лікар-епідеміолог Наталія Виноград заявила, що на планеті вже нерівномірно по континентах поширюється четверта хвиля COVID-19. Вона накриє зокрема і Україну.
  • Нардеп від Партії Слуга народу, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький заявив, що четверта хвиля коронавірусу COVID - 19 в Україні точно легкою не буде.
  • Терапевт-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, що таке " довгий ковід" і розповіла, якими можуть бути наслідки перенесеного коронавірусу для організму.

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