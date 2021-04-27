Коронавірус в Україні 27 квітня: майже 8 тис. нових хворих і 432 жертви

Київ знову вийшов на перше місце за кількістю виявлених діагнозів за добу. На другому місці Полтавська область, на третьому - Донецька.
Станом на ранок вівторка, 27 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 915 жителів країни. Зокрема захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники.
За минулі 24 години госпіталізовано 1 650 людей; летальних випадків - 432, одужали - 17 391. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 038 248 осіб;
- одужали - 1 596 829 осіб;
- летальних випадків - 42 950;
- проведено ПЛР-тестів - 9 292 051.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 27 квітня
За останню добу в Києві виявили 869 випадків зараження коронавірусом, померла 31 людина, одужали - 829.
Всього в Києві захворіло 192 620 осіб, померли - 4 497, вилікувалися - 120 873.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
11 100 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 26 квітня 2021 року в Україні.
539 126 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 869 випадків / 1079 щеплень;
- Вінницька область - 134 випадки / 346 щеплень;
- Волинська область - 239 випадків / 332 щеплення;
- Дніпропетровська область - 444 випадки / 1374 щеплення;
- Донецька область - 588 випадків / 398 щеплень;
- Житомирська область - 75 випадків / 342 щеплення;
- Закарпатська - 102 випадки / 267 щеплень;
- Запорізька область - 552 випадки / 660 щеплень;
- Івано-Франківська область - 70 випадків / 172 щеплення;
- Київська область - 390 випадків / 546 щеплень;
- Кіровоградська область - 178 випадків / 183 щеплення;
- Луганська область - 251 випадок / 108 щеплень;
- Львівська область - 353 випадки / 670 щеплень;
- Миколаївська область - 314 випадків / 479 щеплень;
- Одеська область - 580 випадків / 679 щеплень;
- Полтавська область-651 випадок / 507 щеплень;
- Рівненська область-452 випадки / 190 щеплень;
- Сумська область-155 випадків / 335 щеплень;
- Тернопільська область - 201 випадок / 383 щеплення;
- Харківська область-445 випадків / 546 щеплень;
- Херсонська область-27 випадків / 110 щеплень;
- Хмельницька область - 195 випадків / 507 щеплень;
- Черкаська область - 465 випадків / 443 щеплення;
- Чернівецька область - 108 випадків / 241 щеплення;
- Чернігівська область - 77 випадків / 203 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Київ вже виходить з червоної зони карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Столиця залишить червону зону вже цього тижня (26 квітня – 2 травня).
- Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде новий штам коронавірусу. Він дуже небезпечний та активно "вирує" в Індії та Туреччині.
- Лікар-епідеміолог Наталія Виноград заявила, що на планеті вже нерівномірно по континентах поширюється четверта хвиля COVID-19. Вона накриє зокрема і Україну.
- Нардеп від Партії Слуга народу, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький заявив, що четверта хвиля коронавірусу COVID - 19 в Україні точно легкою не буде.
- Терапевт-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, що таке " довгий ковід" і розповіла, якими можуть бути наслідки перенесеного коронавірусу для організму.