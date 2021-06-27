Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у менш як 500 осіб

МОЗ виклав у Мережу нову коронавірусну статистику / Reuters

За минулу добу, 26 червня 2021 року, в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 6). Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 529 осіб;

летальних випадків - 17;

одужало - 1 097 осіб;

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 233 996 осіб;

одужали - 2 163 069 осіб;

летальних випадків - 52 286;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) і Миколаївській (22) областях.

читайте такожУкраїну атакував небезпечний індійський штам коронавірусу Дельта

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Нагадаємо, раніше вчені заявили, що зафіксована Нова мутація штаму коронавірусу: індійський штам Дельта мутував в ще більш заразний і небезпечний "Дельта+". Він виявлений вже у двадцяти пацієнтів в індійському штаті Махараштра.

У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали Лямбда. У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають вчені, може загрожувати імунітету людини.

Пізніше Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов заявив - коронавірус типу Дельта був зафіксований в Україні у двох людей.