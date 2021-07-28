Коронавірус в Україні 28 липня: за добу - понад 700 нових діагнозів

Найбільше нових хворих COVID-19 виявили у Києві / УНІАН

Станом на ранок середи, 28 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 717 жителів країни. Зокрема захворіли 36 дітей і 97 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 507 осіб, летальних випадків - 15 (добою раніше було 27 жертв хвороби), одужали - 459 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 250 061 людина;

одужали - 2 185 339 осіб;

летальних випадків - 52 891;

проведено ПЛР-тестів - 11 321 947.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 28 липня 2021 / t.me/mozofficial

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