Коронавірус в Україні 28 липня: за добу - понад 700 нових діагнозів

З початку епідемії на коронавірус в нашій країні захворіли 2 250 061 людина, жертв хвороби - майже 53 тисячі.
Станом на ранок середи, 28 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 717 жителів країни. Зокрема захворіли 36 дітей і 97 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 507 осіб, летальних випадків - 15 (добою раніше було 27 жертв хвороби), одужали - 459 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 250 061 людина;
- одужали - 2 185 339 осіб;
- летальних випадків - 52 891;
- проведено ПЛР-тестів - 11 321 947.
Коронавірус в Укріані - про що раніше писав Главред:
- В Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Даний вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування. Діагностували мутацію у людей різного віку - від 21 до 73 років.
- Слідом за Києвом, індійський коронавірус Дельта дістався і до Львівської області. Стан хворих - з позитивною динамікою.
- 27 липня стало відомо, що медики столичної Олександрівської лікарні не змогли врятувати життя одному з шести пацієнтів, у яких діагностували інфікування особливо небезпечним штамом COVID-19 Дельта. Померлий привіз хворобу до Києва з Росії.
Автор: Анна Багрій