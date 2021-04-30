Коронавірус в Україні 30 квітня: кількість жертв хвороби трохи знизилася

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 за добу зареєстрували у Харківській та Дніпропетровській областях, а також у Києві.
Станом на ранок п'ятниці, 30 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 072 жителів країни. Зокрема захворіла 391 дитина і 188 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 3 117 осіб; летальних випадків - 307, одужали 20 192 особи. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у Facebook.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), м. Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 069 537 осіб;
- одужали - 1 655 525 осіб;
- летальних випадків - 44 085;
- проведено ПЛР-тестів - 9 418 779.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 30 квітня
За останню добу в Києві виявили 868 випадків зараження коронавірусом, померли 24 людини, одужали - 1 146.
Всього в Києві захворіло 195 498 осіб, померли - 4 591, вилікувалися - 123 977.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
73 376 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 29 квітня 2021 року в Україні.
702 440 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 130 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 868 випадків / 8362 щеплення;
- Вінницька область - 214 випадків / 3585 щеплень;
- Волинська область - 263 випадки / 935 щеплень;
- Дніпропетровська область - 930 випадків / 4968 щеплень;
- Донецька область - 528 випадків / 3279 щеплень;
- Житомирська область - 299 випадків / 2461 щеплення;
- Закарпатська - 77 випадків / 1264 щеплення;
- Запорізька область - 620 випадків / 1709 щеплень;
- Івано-Франківська область - 121 випадок / 887 щеплень;
- Київська область - 415 випадків / 5743 щеплення;
- Кіровоградська область - 168 випадків / 2101 щеплення;
- Луганська область - 236 випадків / 709 щеплень;
- Львівська область - 568 випадків / 3041 щеплення;
- Миколаївська область - 313 випадків / 2804 щеплення;
- Одеська область - 531 випадок / 2677 щеплень;
- Полтавська область - 523 випадки / 5433 щеплення;
- Рівненська область - 403 випадки / 1495 щеплень;
- Сумська область - 331 випадок / 3402 щеплення;
- Тернопільська область - 276 випадків / 1358 щеплень;
- Харківська область - 1059 випадків / 6015 щеплень;
- Херсонська область - 237 випадків / 2564 щеплення;
- Хмельницька область - 328 випадків / 1476 щеплень;
- Черкаська область - 366 випадків / 3872 щеплення;
- Чернівецька область - 124 випадки / 747 щеплень;
- Чернігівська область - 274 випадки / 2489 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський заявив, що епідемія коронавірусу в Україні стрімко згасає і підпорядковується загальним інфекційним законам. При цьому медик зазначає, що зараз важко спрогнозувати, чи чекає на нас у майбутньому спалах COVID-19.
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- Директор регіонального Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що занадто швидке пом'якшення карантинних обмежень в Європі може призвести до нових спалахів COVID-19.
- Жорсткий карантин в Києві скасували. З 1 травня в Києві відновлює роботу в звичайному режимі без спецпропусків громадський транспорт. З 5 травня діти повернуться до шкіл.
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