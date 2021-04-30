Коронавірус в Україні 30 квітня: кількість жертв хвороби трохи знизилася

Одужали за добу понад 20 тисяч українців / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 30 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 072 жителів країни. Зокрема захворіла 391 дитина і 188 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 3 117 осіб; летальних випадків - 307, одужали 20 192 особи. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у Facebook.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), м. Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 30 Квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 069 537 осіб;

одужали - 1 655 525 осіб;

летальних випадків - 44 085;

проведено ПЛР-тестів - 9 418 779.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 30 квітня

За останню добу в Києві виявили 868 випадків зараження коронавірусом, померли 24 людини, одужали - 1 146.

Всього в Києві захворіло 195 498 осіб, померли - 4 591, вилікувалися - 123 977.

Коронавірус в Києві-статистика 30 Квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

73 376 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 29 квітня 2021 року в Україні.

702 440 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 130 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 868 випадків / 8362 щеплення;

Вінницька область - 214 випадків / 3585 щеплень;

Волинська область - 263 випадки / 935 щеплень;

Дніпропетровська область - 930 випадків / 4968 щеплень;

Донецька область - 528 випадків / 3279 щеплень;

Житомирська область - 299 випадків / 2461 щеплення;

Закарпатська - 77 випадків / 1264 щеплення;

Запорізька область - 620 випадків / 1709 щеплень;

Івано-Франківська область - 121 випадок / 887 щеплень;

Київська область - 415 випадків / 5743 щеплення;

Кіровоградська область - 168 випадків / 2101 щеплення;

Луганська область - 236 випадків / 709 щеплень;

Львівська область - 568 випадків / 3041 щеплення;

Миколаївська область - 313 випадків / 2804 щеплення;

Одеська область - 531 випадок / 2677 щеплень;

Полтавська область - 523 випадки / 5433 щеплення;

Рівненська область - 403 випадки / 1495 щеплень;

Сумська область - 331 випадок / 3402 щеплення;

Тернопільська область - 276 випадків / 1358 щеплень;

Харківська область - 1059 випадків / 6015 щеплень;

Херсонська область - 237 випадків / 2564 щеплення;

Хмельницька область - 328 випадків / 1476 щеплень;

Черкаська область - 366 випадків / 3872 щеплення;

Чернівецька область - 124 випадки / 747 щеплень;

Чернігівська область - 274 випадки / 2489 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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