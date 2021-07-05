Коронавірус в Україні 5 липня: за добу поставили 244 нових діагнози

Найбільше заражень виявили в Києві та Житомирській області. При цьому понад триста українців потрапили в лікарні, а 14 людей стали жертвами хвороби.
Станом на ранок понеділка, 5 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 244 жителів країни. Зокрема захворіли п'ятеро дітей. Жоден медик не був інфікований.
За минулі 24 години були госпіталізовані 333 людини; летальних випадків - 14, одужали - 419 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 237 823 людини;
- одужали - 2 171 601 чоловік;
- летальних випадків - 52 484;
- проведено ПЛР-тестів - 10 925 065.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Поки немає жодної причини говорити про те, що небезпечний індійський штам коронавірусу "Дельта" обійде Україну, заявила провідний інфекціоніст МОЗ, заслужений лікар Ольга Голубовська. Вона зазначила, що вже зараз потрібно готувати клінічні бази.
- Інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що новий спалах коронавірусу може початися серед футбольних уболівальників.
- В Україні за кілька годин після вакцинації від коронавірусу вакциною Pfizer помер 47-річний житель Вінницької області. У компанії Pfizer / BioNTech відреагували на інцидент.
Автор: Анна Багрій