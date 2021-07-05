Коронавірус в Україні 5 липня: за добу поставили 244 нових діагнози

З коронавірусом госпіталізували 333 людини / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 5 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 244 жителів країни. Зокрема захворіли п'ятеро дітей. Жоден медик не був інфікований.

За минулі 24 години були госпіталізовані 333 людини; летальних випадків - 14, одужали - 419 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Коронавірус в Україні-статистика на ранок 2 липня 2021 / t.me/mozofficial

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 237 823 людини;

одужали - 2 171 601 чоловік;

летальних випадків - 52 484;

проведено ПЛР-тестів - 10 925 065.

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