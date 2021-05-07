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Коронавірус в Україні 7 травня: поширення хвороби прискорилося

7 травня 2021, 08:19
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За добу в країні поставили 8,4 тис. нових діагнозів COVID-19. Найбільше випадків зараження зареєстрували в Харківській та Дніпропетровській областях.

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Коронавірус в Україні знову набирає обертів / Фото pixabay.com

Станом на ранок п'ятниці, 7 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 404 жителів країни. Зокрема захворіли 353 дитини і 185 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 3080 людей; летальних випадків - 379, одужали 19 453 людини, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 7 травня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 105 428 осіб;
  • одужали - 1 731 162 людини;
  • летальних випадків - 45 830;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 594 857.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 7 травня

За останню добу в Києві виявили 611 випадків зараження коронавірусом, померли 30 людей, одужали - 1303.

Всього в Києві захворіли 197 968 осіб, померли - 4750, вилікувалися - 126 618.

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Коронавірус у Києві - статистика 7 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

37 967 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 6 травня 2021 року в Україні.

821 770 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 428 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 611 випадків / 6026 щеплень;
  • Вінницька область - 205 випадків / 1858 щеплень;
  • Волинська область - 267 випадків / 698 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 622 випадки / 4358 щеплень;
  • Донецька область - 571 випадок / 1265 щеплень;
  • Житомирська область - 228 випадків / 692 щеплення;
  • Закарпатська - 124 випадки / 522 щеплення;
  • Запорізька область - 494 випадки / 1713 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 146 випадків / 783 щеплення;
  • Київська область - 366 випадків / 3557 щеплень;
  • Кіровоградська область - 67 випадків / 645 щеплень;
  • Луганська область - 232 випадки / 668 щеплень;
  • Львівська область - 256 випадків / 2789 щеплень;
  • Миколаївська область - 257 випадків / 1217 щеплень;
  • Одеська область - 344 випадки / 1444 щеплення;
  • Полтавська область - 387 випадків / 153 щеплення;
  • Рівненська область - 438 випадків / 1039 щеплень;
  • Сумська область - 337 випадків / 1203 щеплення;
  • Тернопільська область - 163 випадки / 704 щеплення;
  • Харківська область - 991 випадок / 317 щеплень;
  • Херсонська область - 215 випадків / 2410 щеплень;
  • Хмельницька область - 408 випадків / 1376 щеплень;
  • Черкаська область - 415 випадків / 1134 щеплення;
  • Чернівецька область - 116 випадків / 452 щеплення;
  • Чернігівська область - 144 випадки / 944 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • З 6 травня червону зону карантину в Україні залишили три області - Чернігівська, Хмельницька та Харківська.
  • Запорізька та Полтавська області вийдуть з "червоної" зони карантину у п'ятницю, 7 травня.
  • Лікар-епідеміолог зробив невтішний прогноз для України. За його словами, Україна потрапляє в ті країни ризику, в яких будуть можливі чергові нові піки захворюваності, тяжкого перебігу COVID-19 і смертності.
  • Восени на Україну чекає новий штам коронавірусу – COVID-21. Колективний імунітет, який сформується в суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього.
  • Лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта вважає, що "індійський" штам коронавірусу може становити для нашої країни велику небезпеку. За його словами, кількість хворих у разі його потрапляння з-за кордону зростатиме.

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