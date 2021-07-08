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Коронавірус в Україні 8 липня: за добу виявили понад 600 нових хворих

8 липня 2021, 08:18
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З початку епідемії захворіли всього понад 2,2 млн українців. Жертвами хвороби стали понад 52 тисячі пацієнтів.

Київ, коронавірус, карантин
Побороли коронавірус за добу 872 українця / УНІАН

Станом на ранок четверга, 8 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 617 жителів країни. Зокрема, захворіли 26 дітей і 18 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 404 людини; летальних випадків - 23, одужали - 872 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 8 липня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 239 591 осіб;
  • одужали - 2 175 225 осіб;
  • летальних випадків - 52 560;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 983 401.

Коронавірус в Україні - останні новини:

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