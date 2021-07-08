Коронавірус в Україні 8 липня: за добу виявили понад 600 нових хворих

З початку епідемії захворіли всього понад 2,2 млн українців. Жертвами хвороби стали понад 52 тисячі пацієнтів.
Станом на ранок четверга, 8 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 617 жителів країни. Зокрема, захворіли 26 дітей і 18 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 404 людини; летальних випадків - 23, одужали - 872 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 239 591 осіб;
- одужали - 2 175 225 осіб;
- летальних випадків - 52 560;
- проведено ПЛР-тестів - 10 983 401.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок середи, 7 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 610 жителів країни. Було госпіталізовано 458 осіб; летальних випадків - 33, одужали - 1 666 осіб.
- Ситуація з коронавірусом COVID-19 в Україні може швидко погіршитися вже до кінця нинішнього літа у зв'язку з новим штамом Дельта. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
- У МОЗ назвали головну небезпеку штаму коронавірусу Дельта і пояснили, чи врятує від нього вакцинація.
- Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає країни Європи, які мають намір незабаром вакцинувати дітей від коронавірусної інфекції, відтермінувати цей процес.
Автор: Анна Багрій