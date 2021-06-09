Коронавірус в Україні 9 червня: названо лідера серед регіонів за кількістю нових діагнозів

Коронавірус побороли ще майже 7 тис. українців / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 9 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 385 жителів країни. Зокрема захворіли 57 дітей і 74 медичних співробітника.

За минулі 24 години госпіталізовано 756 осіб; летальних випадків - 77, одужали 6 962 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 9 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 218 039 осіб;

одужали - 2 108 684 людини;

летальних випадків - 51 410;

проведено ПЛР-тестів - 10 405 577.

Як повідомляв Главред, станом на ранок вівторка, 8 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1602 жителів країни. Було госпіталізовано 483 особи; летальних випадків - 118, одужала 6 751 особа.

На сьогодні всі регіони України перебувають у жовтій зоні. При цьому в Україні налічується 15 областей, які частково відповідають зеленій зоні карантину.

Напередодні Кабмін змінив правила адаптивного карантину. Тепер в Україні дозволено проведення масових заходів, зокрема в розважальних закладах і закладах громадського харчування.