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Коронавірус в Україні 10 червня: виявлено 1,8 тис. нових хворих

10 червня 2021, 08:19
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Київ знову лідирує в Україні за кількістю нових поставлених діагнозів "коронавірус". На другому місці Харківська область, на третьому - Львівська.

Маска, карантин, коронавірус
Одужали від коронавірусу ще 6,5 тис. осіб / УНІАН

Станом на ранок четверга, 10 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 785 жителів країни. Зокрема захворіли 77 дітей і 73 медичних співробітника.

За минулі 24 години госпіталізовано 741 особу; летальних випадків - 97, одужали 6 513 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128), Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 10 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 219 824 людини;
  • одужали - 2 115 197 осіб;
  • летальних випадків - 51 507;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 434 574.

Як повідомляв Главред, станом на ранок середи, 9 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 385 жителів країни. Було госпіталізовано 756 осіб; летальних випадків - 77, одужали 6 962 особи.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ виступає за те, щоби карантин в Україні, запроваджений для боротьби з коронавірусом, був продовжений на літо. За його словами, повинні діяти головні протиепідемічні обмеження. Відомство до 23 червня запропонує Кабміну продовжити карантин.

Тим часом 9 червня всі області перейшли в" зелену " зону карантину, в якій діють найслабші карантинні обмеження.

Згідно з процедурою, в "зелену" зону переводить МОЗ України, але остаточне рішення повинна ухвалити Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після її вирішення всі області офіційно стануть "зеленими".

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