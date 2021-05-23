Коронавірус в Україні: число нових випадків зараження впало, але госпіталізацій купа / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2533 осіб. Серед них - 153 дитини та 31 медпрацівник.

Як повідомили у МОЗ, за добу 22 травня в Україні госпіталізовано 1701 особу, померло 89 осіб. Водночас видужали 8937 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) і Миколаївській (160) областях.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 182 521 особа;

одужало - 1 950 562 людини;

летальних випадків - 49 368.

У Києві за добу виявлено 73 випадки зараження коронавірусом, жертв - 13, видужали 2646 осіб.

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