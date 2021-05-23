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Коронавірус в Україні: число нових випадків зараження впало, але госпіталізацій купа

23 травня 2021, 08:18
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Жертвами коронавірусу з початку епідемії стали 49 368 людини. За добу померли ще 89 українців з діагнозом COVID-19.

коронавірус
Коронавірус в Україні: число нових випадків зараження впало, але госпіталізацій купа / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2533 осіб. Серед них - 153 дитини та 31 медпрацівник.

Як повідомили у МОЗ, за добу 22 травня в Україні госпіталізовано 1701 особу, померло 89 осіб. Водночас видужали 8937 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) і Миколаївській (160) областях.

За весь час пандемії в країні:

  • захворіло - 2 182 521 особа;
  • одужало - 1 950 562 людини;
  • летальних випадків - 49 368.

У Києві за добу виявлено 73 випадки зараження коронавірусом, жертв - 13, видужали 2646 осіб.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

  • В Україні реальна кількість жертв коронавірусу становить 138 507 осіб, що втричі більше за офіційну цифру. Такі дані опублікував Інститут показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.
  • Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
  • Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що можливість появи нових штамів COVID-19 складно прогнозувати.

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