Коронавірус в Україні: число нових випадків зараження впало, але госпіталізацій купа

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стали 49 368 людини. За добу померли ще 89 українців з діагнозом COVID-19.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2533 осіб. Серед них - 153 дитини та 31 медпрацівник.
Як повідомили у МОЗ, за добу 22 травня в Україні госпіталізовано 1701 особу, померло 89 осіб. Водночас видужали 8937 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) і Миколаївській (160) областях.
За весь час пандемії в країні:
- захворіло - 2 182 521 особа;
- одужало - 1 950 562 людини;
- летальних випадків - 49 368.
У Києві за добу виявлено 73 випадки зараження коронавірусом, жертв - 13, видужали 2646 осіб.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- В Україні реальна кількість жертв коронавірусу становить 138 507 осіб, що втричі більше за офіційну цифру. Такі дані опублікував Інститут показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.
- Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
- Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що можливість появи нових штамів COVID-19 складно прогнозувати.
Автор: Адріана Бубновська