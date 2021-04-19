Коронавірус в Україні: де лікарні забиті пацієнтами вщерть

У Києві спостерігається найпроблемніша ситуація із заповненістю лікарень пацієнтами / Фото Reuters

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів з коронавірусу. Так, у восьми регіонах України перевищено заповненість лікарняних ліжок з киснем для COVID-пацієнтів.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, більше половини регіонів перебувають у "червоній" зоні карантину.

У лікарнях Києва спостерігається найпроблемніша ситуація. У столиці зайняті 73,6% ліжок з киснем, тоді як норма становить не більше 65%. Також цей показник перевищено в лікарнях Київської (69,1%), Львівської (69,1%), Миколаївської (67,7%), Одеської (71,7%), Сумської (67,7%), Харківської (66,9%) та Хмельницької (68,9%) областей.

Загалом, рівень госпіталізацій не перевищено лише у шести областях - Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській та Херсонській.

В "червоній" зоні продовжують перебувати 13 регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

В "помаранчевій" зоні перебувають 10 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

"Жовтий" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська.

"Зелених" зон в Україні немає з початку адаптивного карантину.

МОЗ уточнило дані щодо заповнення ліжок хворими / moz.gov.ua

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