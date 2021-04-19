Коронавірус в Україні: де лікарні забиті пацієнтами вщерть

Більше половини регіонів перебувають в" червоній" зоні карантину. У "помаранчевій" - 10 регіонів, "жовтих" - всього три.
Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів з коронавірусу. Так, у восьми регіонах України перевищено заповненість лікарняних ліжок з киснем для COVID-пацієнтів.
Як повідомляє пресслужба МОЗ, більше половини регіонів перебувають у "червоній" зоні карантину.
У лікарнях Києва спостерігається найпроблемніша ситуація. У столиці зайняті 73,6% ліжок з киснем, тоді як норма становить не більше 65%. Також цей показник перевищено в лікарнях Київської (69,1%), Львівської (69,1%), Миколаївської (67,7%), Одеської (71,7%), Сумської (67,7%), Харківської (66,9%) та Хмельницької (68,9%) областей.
Загалом, рівень госпіталізацій не перевищено лише у шести областях - Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській та Херсонській.
В "червоній" зоні продовжують перебувати 13 регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
В "помаранчевій" зоні перебувають 10 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
"Жовтий" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська.
"Зелених" зон в Україні немає з початку адаптивного карантину.
Коронавірус і карантин в Україні - останні новини:
- Станом на ранок понеділка 19 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 506 жителів країни. Зокрема захворіли 253 дитини і 98 медпрацівників.
- За минулі 24 години госпіталізовано 2 387 осіб; летальних випадків - 214 (всього з початку епідемії 40 тис.українців), одужали 5 598 осіб.
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- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні та госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
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