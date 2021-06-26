Коронавірус в Україні "виснажився": за добу виявлено всього 756 випадків зараження

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві, Київській, Харківській, Сумській та Львівській областях.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 756 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 526 осіб.
Як повідомили в МОЗ, за добу 25 червня в Україні померло 35 осіб. Водночас видужали 1835 осіб.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 2 233 546 осіб;
Реклама
одужало - 2 161 972 людини;
летальних випадків - 52 269.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- 23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки та оборони України. Зокрема, на ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі та пов'язані з ним загрози.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
- За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора раза частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.
Автор: Адріана Бубновська