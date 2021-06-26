Коронавірус в Україні "виснажився": за добу виявлено всього 756 випадків зараження / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 756 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 526 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 25 червня в Україні померло 35 осіб. Водночас видужали 1835 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 233 546 осіб;

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одужало - 2 161 972 людини;

летальних випадків - 52 269.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

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