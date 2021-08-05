Коронавірус в Україні набирає обертів: за добу підскочило число хворих

В Україні збільшилася кількість хворих коронавірусом / Фото Reuters

В Україні за минулу добу виявлено 1 052 нових випадків коронавірусу COVID-19. З них 81 - у дітей і 37 у медичних співробітників.

При цьому зафіксовано 25 летальних випадків, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 4 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби (з них дітей - 81, медпрацівників - 37). Також за минулу добу: госпіталізовано 532 людини, летальних випадків - 25, одужали - 542 людини", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано відразу в декількох регіонах:

місто Київ (187);

Одеська область (75);

Запорізька область (62);

Харківська область (59);

Вінницька область (57).

Всього за період пандемії в Україні захворіло 2 256 397 осіб, видужали 2 188 815 людини, летальних випадків - 53 049.

Додамо, що коронавірус в Україні 3 серпня, був виявлений у 984 осіб. Діагноз коронавірусна інфекція поставили 59 дітям та 48 медичним працівникам. Госпіталізовано 572 людини.