Коронавірус в Україні набирає обертів: за добу підскочило число хворих

В Україні за добу зафіксовано 25 летальних випадків через COVID-19.
В Україні за минулу добу виявлено 1 052 нових випадків коронавірусу COVID-19. З них 81 - у дітей і 37 у медичних співробітників.
При цьому зафіксовано 25 летальних випадків, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 4 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби (з них дітей - 81, медпрацівників - 37). Також за минулу добу: госпіталізовано 532 людини, летальних випадків - 25, одужали - 542 людини", – йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано відразу в декількох регіонах:
- місто Київ (187);
- Одеська область (75);
- Запорізька область (62);
- Харківська область (59);
- Вінницька область (57).
Всього за період пандемії в Україні захворіло 2 256 397 осіб, видужали 2 188 815 людини, летальних випадків - 53 049.
Додамо, що коронавірус в Україні 3 серпня, був виявлений у 984 осіб. Діагноз коронавірусна інфекція поставили 59 дітям та 48 медичним працівникам. Госпіталізовано 572 людини.