Коронавірус в Україні не здається: у МОЗ опублікували свіжу статистику

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (196), Запорізькій (72), Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

Станом на ранок п'ятниці, 25 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 876 жителів країни. Зокрема захворіли 36 дітей і 32 медпрацівника.

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