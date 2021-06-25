Коронавірус в Україні не здається: у МОЗ опублікували свіжу статистику

В Україні виявили ще 876 випадків COVID-19 за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві та Запорізькій області.
Станом на ранок п'ятниці, 25 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 876 жителів країни. Зокрема захворіли 36 дітей і 32 медпрацівника.
За минулі 24 години госпіталізували 489 осіб; летальних випадків - 53, одужали - 2 405 людей. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (196), Запорізькій (72), Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 232 790 осіб;
- одужали - 2 160 137 осіб;
- летальних випадків - 52 234;
- проведено ПЛР-тестів - 10 759 153.
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Коронавірус в Україні - останні новини:
- У середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі й пов'язані з ним загрози.
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований і в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
- За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 раза заразніше, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великій Британії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації та в півтора раза частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.
- Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує четвертої хвилі COVID-19 та намагається відтягнути її прихід якнайдалі. Новий сплеск заражень спровокує індійський штам Дельта.
- Тим часом лікарі пояснили, як зрозуміти, що ви підхопили індійський штам коронавірусу Дельта.
Автор: Анна Багрій