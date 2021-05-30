Коронавірус в Україні "знесилів": за добу виявлено всього 1700 випадків зараження

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській та Київській областях.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 1703 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 1330 осіб.
Як повідомили у МОЗ, за добу 29 травня в Україні померло 84 людини. Водночас одужало 5733 особи.
За весь час пандемії в країні:
- захворіло - 2 201 472 осіб;
- одужало - 2 036 148 осіб;
- летальних випадків - 50 472.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (257), Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).
У Києві за добу померло 7 осіб з діагнозом COVID-19, одужало 2450.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
- Улітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності на коронавірус аж до осіннього періоду. Водночас ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.
- Відома українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська попередила про всесвітню катастрофу через нову атаку коронавірусу. За її словами, існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.
Автор: Адріана Бубновська