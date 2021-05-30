Коронавірус в Україні "знесилів": за добу виявлено всього 1700 випадків зараження / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 1703 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 1330 осіб.

Як повідомили у МОЗ, за добу 29 травня в Україні померло 84 людини. Водночас одужало 5733 особи.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 201 472 осіб;

одужало - 2 036 148 осіб;

летальних випадків - 50 472.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (257), Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).

У Києві за добу померло 7 осіб з діагнозом COVID-19, одужало 2450.

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