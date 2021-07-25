Коронавірус в Україні знову "послабив хватку": за добу виявлено 286 випадків зараження / УНІАН

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 286 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 422 людини.

Як повідомили у МОЗ, за добу 24 липня в Україні померли 12 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Водночас видужали 159 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запорізькій (18) областях.

За весь час пандемії у країні:

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захворіло - 2 248 450 осіб;

одужало - 2 184 195 осіб;

летальних випадків - 52 847.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

22 липня в Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Цей вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування.

Провідна інфекціоністка МОЗ, заслужена лікарка Ольга Голубовська заявила, що через новий штам "Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.

Детальніше про нову хвилю коронавірусу через штам Дельта можете дізнатися з сюжету ТСН:

читайте такожНісенітниця і гроші на вітер: вчені пояснили, чому тести на антитіла до COVID-19 робити не требаУже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

Через коронавірус Дельта в Україні ситуація розвиватиметься за російським сценарієм, бо у нас дуже низьке охоплення населення вакцинацією. Такий прогноз озвучив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.