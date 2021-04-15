Коронавірус в Україні: "почервоніла" вже понад половина регіонів

На Полтавщині впродовж більше трьох днів перевищено два показники COVID-19 - за рівнем виявлених випадків зараження та за кількістю госпіталізацій.
Полтавську область офіційно внесли до "червоної" зони карантину. Впродовж більше трьох днів у цьому регіоні перевищено два показники COVID-19 - за рівнем виявлених випадків зараження та за кількістю госпіталізацій.
Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я у четвер, 15 квітня.
Так, у Полтавській області перевищено норму за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - за останні три дні цей показник становить 20,3%, 23,3% і 23,3% при нормі 20%. Також перевищено показник госпіталізацій - 80, 79,5 і 77,8 при нормі 60.
На даний момент у "червоній" зоні карантину перебувають більше половини регіонів України: це Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
У "помаранчевій" зоні знаходяться 9 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
"Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська.
"Зелених" зон в Україні немає з початку адаптивного карантину.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
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- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня. Епідеміологічна ситуація в місті не поліпшується.
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