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Коронавірус в Україні пішов на спад: за добу виявлено менш як 3 тисячі хворих

10 травня 2021, 08:17
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Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 46 512 осіб. За добу померло ще 119 пацієнтів.

коронавірус
Коронавірус в Україні пішов на спад: за добу виявили менш як 3 тисячі хворих / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2817 осіб, заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Водночас до лікарень госпіталізовано 1414 осіб.

Станом на ранок понеділка, 10 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 122 327, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 46 512 осіб. За добу померло ще 119 пацієнтів.

За добу одужало - 9002 людини, всього за час пандемії 1 768 753.

Найбільше випадків зареєстровано у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (156), Київській (184) та Харківській (175) областях.

Степанов уточнив, що 1004 людини щеплено проти COVID-19 за добу 9 травня 2021 в Україні.

863 645 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 446 осіб.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

  • м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;
  • Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;
  • Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;
  • Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;
  • Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;
  • Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;
  • Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;
  • Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;
  • Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;
  • Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;
  • Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;
  • Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;
  • Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;
  • Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;
  • Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;
  • Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;
  • Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;
  • Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;
  • Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;
  • Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;
  • Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

  • Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
  • Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
  • В Україні реальна кількість жертв коронавірусу становить 138 507 осіб, що втричі більше за офіційні цифри. Такі дані опублікував Інститут показників та оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.
  • Червона зона карантину в Україні "зникла" - 8 травня з неї вийшла остання Сумська область.

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