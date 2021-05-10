Коронавірус в Україні пішов на спад: за добу виявлено менш як 3 тисячі хворих

Коронавірус в Україні пішов на спад: за добу виявили менш як 3 тисячі хворих / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2817 осіб, заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Водночас до лікарень госпіталізовано 1414 осіб.

Станом на ранок понеділка, 10 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 122 327, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 46 512 осіб. За добу померло ще 119 пацієнтів.

За добу одужало - 9002 людини, всього за час пандемії 1 768 753.

Найбільше випадків зареєстровано у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (156), Київській (184) та Харківській (175) областях.

Степанов уточнив, що 1004 людини щеплено проти COVID-19 за добу 9 травня 2021 в Україні.

863 645 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 446 осіб.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;

Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;

Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;

Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;

Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;

Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;

Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;

Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;

Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;

Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;

Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;

Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;

Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;

Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;

Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;

Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;

Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;

Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;

Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;

Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;

Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;

Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;

Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше: