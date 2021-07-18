Коронавірус в Україні притих: за добу виявлено всього 229 випадків зараження

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій та Київській областях.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 229 осіб. Водночас до лікарні госпіталізовано 382 людини.
Як повідомили у МОЗ, за добу 17 липня в Україні померли 8 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Водночас одужала 241 особа.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 2 244 495 осіб;
одужало - 2 181 198 осіб;
летальних випадків - 52 726.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (43), Дніпропетровській (50), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
Провідний інфекціоніст МОЗ, заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що через новий штам Дельта епідемія може накрити Україну за ніч.
Уже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.
Детальніше про нову хвилю коронавірусу через штам Дельта можете дізнатися з сюжету ТСН:
Станом на 15 липня в Україні офіційно зафіксовано 4 варіанти коронавірусу, модифікація яких характерна для штаму Дельта.