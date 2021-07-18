Коронавірус в Україні притих: за добу виявлено всього 229 випадків зараження / УНІАН

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 229 осіб. Водночас до лікарні госпіталізовано 382 людини.

Як повідомили у МОЗ, за добу 17 липня в Україні померли 8 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Водночас одужала 241 особа.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 244 495 осіб;

Реклама

одужало - 2 181 198 осіб;

летальних випадків - 52 726.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (43), Дніпропетровській (50), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

Провідний інфекціоніст МОЗ, заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що через новий штам Дельта епідемія може накрити Україну за ніч.

Уже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

Детальніше про нову хвилю коронавірусу через штам Дельта можете дізнатися з сюжету ТСН:

Станом на 15 липня в Україні офіційно зафіксовано 4 варіанти коронавірусу, модифікація яких характерна для штаму Дельта.