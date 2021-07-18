УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Коронавірус в Україні притих: за добу виявлено всього 229 випадків зараження

18 липня 2021, 08:18
Прослухати новину
Зупинити

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій та Київській областях.

Коронавірус
Коронавірус в Україні притих: за добу виявлено всього 229 випадків зараження / УНІАН

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 229 осіб. Водночас до лікарні госпіталізовано 382 людини.

Як повідомили у МОЗ, за добу 17 липня в Україні померли 8 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Водночас одужала 241 особа.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 244 495 осіб;

Реклама

одужало - 2 181 198 осіб;

летальних випадків - 52 726.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (43), Дніпропетровській (50), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

Провідний інфекціоніст МОЗ, заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що через новий штам Дельта епідемія може накрити Україну за ніч.

Уже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

Детальніше про нову хвилю коронавірусу через штам Дельта можете дізнатися з сюжету ТСН:

Станом на 15 липня в Україні офіційно зафіксовано 4 варіанти коронавірусу, модифікація яких характерна для штаму Дельта.

новини України коронавірус в Україні коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «Коронавірус в Україні притих: за добу виявлено всього 229 випадків зараження». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ксенія Мішина показала пружні стегна в тугому купальнику і звела з розуму своєю красоюКсенія Мішина показала пружні стегна в тугому купальнику і звела з розуму своєю красою Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: коли виплачувати кредити та здійснювати покупкиФінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: коли виплачувати кредити та здійснювати покупки Що викликає запор? Два напої, яких слід уникатиЩо викликає запор? Два напої, яких слід уникати Найсмачніше овочеве рагу: простий літній рецептНайсмачніше овочеве рагу: простий літній рецепт У центрі Києва перехожі жорстко відгамселили ексгібіціоністаУ центрі Києва перехожі жорстко відгамселили ексгібіціоніста

Останні новини

09:29

До кінця літа штам коронавірусу Дельта в Україні буде домінантним - Ляшко

09:03

У Києві біля великого ТРЦ сталася кривава різанина Відео

08:24

Рекорд COVID-19 в Україні: зафіксовано мінімум жертв хвороби за добу з початку року

08:00

Лікар пояснив, чому в Україні неможливо комбінувати різні вакцини від COVID-19

07:45

Що стане найболючішим ударом по Росії Погляд

Реклама
07:23

Руйнівна повінь у Німеччині: велика вода спровокувала екологічну катастрофу Фото Відео

07:10

Велика війна з РФ і "формула Штайнмаєра": експерт назвав сценарій поступок Зеленського щодо Донбасу Відео

06:39

Ляшко назвав найкращу вакцину від коронавірусу в Україні Відео

06:30

Українізація з винятками: як на практиці працюватиме мовний закон Погляд

06:02

Дві модні французькі стрижки 2021 на коротке волосся, які не вимагають укладання Відео

05:28

Захист України і СП-2 як зброя Росії: дипломат оцінив підсумки перемовин Байдена і Меркель Відео

05:03

Гороскоп на 19 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: подорожі або розрив відносин

04:22

Новий вірус-вбивця: у Китаї померла перша людина від хвороби мавп

03:50

У моду на осінь 2021 повертаються приголомшливі сукні в стилі 70-х, блискітки та сільський стиль Відео

03:02

Названо п'ять продуктів для зміцнення імунітету Відео

02:16

"Багато снігу і морози": синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

01:37

Путіну невигідно зустрічатися з Зеленським: у Єрмака розкрили причину

00:51

Мільйони комарів заполонили небо: у Росії пронісся величезний смерч з кровосисних комах Відео

00:19

Що потрібно зробити перед виходом з дому: 10 прикмет на удачу Відео

18 липня, неділя
23:29

Ляшко анонсував інноваційні ліки від COVID-19 для українців Відео

Реклама
22:20

Простріляні голова і спина: на Черкащині розбірки закінчилися стріляниною, є поранені Відео

22:10

Скандал у Токіо: чоловік прямо на трибунах Олімпійського стадіону зґвалтував працівницю Відео

21:33

До України мчить небезпечний північний циклон з ураганом Відео

21:31

"Могли взяти Донецьк": Саакашвілі розкрив розмову з ексглавою ЦРУ у 2014 році

21:11

Кліматологи б'ють на сполох і прогнозують слідом за повенями в Європі нову небезпеку Відео

20:49

Названо 6 простих звичок, які приведуть вас до успіху Відео

20:26

В Одеській області повії влаштували бійку через клієнта-турка Відео

20:10

Ксенія Мішина показала, з ким розважається після розставання з Еллертом

19:47

Африканська спека повертається: названа дата нової хвилі дикого пекла Відео

19:37

Спалах COVID-19 і штам Дельта в Україні: лікарка оцінила сценарій атаки нового коронавірусу Відео

19:30

"Пандемія" неминуче відгукнеться справжньою епідемією психічних розладів Погляд

19:20

До нападу причетні співробітники СБУ: з'явилися несподівані деталі атаки на прикордонників

19:06

"Шукають по всьому місту": під Кривим Рогом пацієнт з шизофренією вбив медбрата і втік з лікарні Відео

18:51

"Україна розгорнеться на Схід": у Єрмака пригрозили Заходу через дружбу з Росією Відео

18:44

Прикмети на 19 липня: що не можна робити в Сисоїв день і як уберегтися від біди Відео

18:35

Схопив за ногу і впустив на арену: в цирку Росії ведмідь двічі напав на артистку Відео

18:11

Медузи жалять і нападають на всіх: туристи показали катастрофічну ситуацію в Кирилівці Відео

17:12

"Водій року": у Києві дама за кермом врізалася в ТРЦ і перекинула будку паркувальника на авто Відео

17:04

Інфекціоніст назвав терміни більш небезпечної хвилі коронавірусу в Україні Відео

16:25

Ціни на продукти рекордно злетять: до чого готуватися українцям Відео

Реклама
16:14

Україну атакують грози, град і шквали: синоптики оголосили штормове попередження Відео

16:13

"У нас усі російською": у Києві компанія зашкварилася, відмовивши в роботі україномовній дівчині Відео

15:55

Що не можна робити з грошима на повний місяць: як залучити достаток і не залишитися без грошей Відео

15:31

"Заламайте чмо, придурок" : в Одесі зняли з авіарейсу авторитета-антимасочника Відео

15:25

У моду увійшло сиве волосся, і більше не потрібно відкидати природну красу Відео

15:09

Капсула часу: на вершині Говерли знайшли пляшку із записками 50-річної давнини

15:04

Готуємо найсмачніший і корисний домашній кетчуп: покроковий рецепт з відео Відео

14:58

Ультиматум Росії і безпорадність ОБСЄ: у Кравчука назвали "хуліганством" діалог щодо Донбасу Відео

14:47

Любовний гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня для кожного знака Зодіаку Відео

14:36

На кордоні з Росією напали на прикордонників і відібрали у них зброю

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти