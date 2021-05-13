Коронавірус в Україні знову набирає обертів: скільки хворих виявили за добу

Коронавірус в Україні знову набирає обертів/ Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 13 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 813 жителів країни. Зокрема захворіли 289 дітей і 160 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 2 569 людей; летальних випадків - 346, одужали 19 507 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні-статистика 13 травня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 135 886 осіб;

одужали - 1 816 643 людини;

летальних випадків - 47 333;

проведено ПЛР-тестів - 9 756 402.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 13 травня

За останню добу в Києві виявили 726 випадків зараження коронавірусом, померли 29 людей, одужав 1041 пацієнт.

Київ перетнув позначку в 200 тисяч хворих на коронавірус. Всього в столиці з початку епідемії захворіли 200 528 осіб, померли - 4 883, вилікувалися - 130 113.

Коронавірус у Києві - статистика 13 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

20 386 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 12 травня 2021 року в Україні.

901 107 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 3 828 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 726 випадків / 1610 щеплень;

Вінницька область - 128 випадків / 715 щеплень;

Волинська область - 226 випадків / 515 щеплень;

Дніпропетровська область - 553 випадки / 1550 щеплень;

Донецька область - 587 випадків / 996 щеплень;

Житомирська область - 118 випадків / 1052 щеплення;

Закарпатська - 104 випадки / 681 щеплення;

Запорізька область - 432 випадки / 1351 щеплення;

Івано-Франківська область - 170 випадків / 906 щеплень;

Київська область - 260 випадків / 869 щеплень;

Кіровоградська область - 117 випадків / 527 щеплень;

Луганська область - 126 випадків / 448 щеплень;

Львівська область - 259 випадків / 1221 щеплення;

Миколаївська область - 244 випадки / 738 щеплень;

Одеська область - 196 випадків / 1199 щеплень;

Полтавська область - 307 випадків / 522 щеплення;

Рівненська область - 459 випадків / 676 щеплень;

Сумська область - 159 випадків / 400 щеплень;

Тернопільська область - 129 випадків / 893 щеплення;

Харківська область - 635 випадків / 899 щеплень;

Херсонська область - 158 випадків / 75 щеплень;

Хмельницька область - 232 випадки / 965 щеплень;

Черкаська область - 327 випадків / 549 щеплень;

Чернівецька область - 74 випадки / 477 щеплень;

Чернігівська область - 87 випадків / 552 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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