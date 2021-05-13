Коронавірус в Україні знову набирає обертів: скільки хворих виявили за добу

Кількість жертв хвороби за 12 травня склала 346, з початку епідемії - понад 47 тисяч.
Станом на ранок четверга, 13 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 813 жителів країни. Зокрема захворіли 289 дітей і 160 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 2 569 людей; летальних випадків - 346, одужали 19 507 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 135 886 осіб;
- одужали - 1 816 643 людини;
- летальних випадків - 47 333;
- проведено ПЛР-тестів - 9 756 402.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 13 травня
За останню добу в Києві виявили 726 випадків зараження коронавірусом, померли 29 людей, одужав 1041 пацієнт.
Київ перетнув позначку в 200 тисяч хворих на коронавірус. Всього в столиці з початку епідемії захворіли 200 528 осіб, померли - 4 883, вилікувалися - 130 113.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
20 386 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 12 травня 2021 року в Україні.
901 107 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 3 828 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 726 випадків / 1610 щеплень;
- Вінницька область - 128 випадків / 715 щеплень;
- Волинська область - 226 випадків / 515 щеплень;
- Дніпропетровська область - 553 випадки / 1550 щеплень;
- Донецька область - 587 випадків / 996 щеплень;
- Житомирська область - 118 випадків / 1052 щеплення;
- Закарпатська - 104 випадки / 681 щеплення;
- Запорізька область - 432 випадки / 1351 щеплення;
- Івано-Франківська область - 170 випадків / 906 щеплень;
- Київська область - 260 випадків / 869 щеплень;
- Кіровоградська область - 117 випадків / 527 щеплень;
- Луганська область - 126 випадків / 448 щеплень;
- Львівська область - 259 випадків / 1221 щеплення;
- Миколаївська область - 244 випадки / 738 щеплень;
- Одеська область - 196 випадків / 1199 щеплень;
- Полтавська область - 307 випадків / 522 щеплення;
- Рівненська область - 459 випадків / 676 щеплень;
- Сумська область - 159 випадків / 400 щеплень;
- Тернопільська область - 129 випадків / 893 щеплення;
- Харківська область - 635 випадків / 899 щеплень;
- Херсонська область - 158 випадків / 75 щеплень;
- Хмельницька область - 232 випадки / 965 щеплень;
- Черкаська область - 327 випадків / 549 щеплень;
- Чернівецька область - 74 випадки / 477 щеплень;
- Чернігівська область - 87 випадків / 552 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- 11 травня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна подолала третю хвилю коронавірусу, але розслаблятися ще рано. За його словами, не виключено, що буде четверта хвиля пандемії коронавірусу. При цьому до українських кордонів підступає найнебезпечніший різновид COVID-19 - індійський штам.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Зараз він запроваджений до 30 червня, але його будуть продовжувати до серпня.
- Пізніше глава Кабміну додав, що карантин в Україні найімовірніше зберігатиметься впродовж двох років.
- Лікар-інфекціоніст Тетяна Логінова заявила, що у пацієнтів з коронавірусом можуть розвиватися постковидні грибкові інфекції. За словами медика, такі інфекції дають серйозні ускладнення.