COVID в Україні рвонув уперед: кількість жертв зросла в 13 разів порівняно зі статистикою днем раніше

Одужали від коронавірусу за добу 515 українців / УНІАН

Станом на ранок вівторка, 27 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 681 жителя країни. Зокрема захворіли 37 дітей та 5 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 266 осіб, летальних випадків - 27 (добою раніше були дві жертви хвороби), одужали - 515 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 249 344 людини;

одужали - 2 184 880 осіб;

летальних випадків - 52 876;

проведено ПЛР-тестів - 11 301 274.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 27 липня 2021 / t.me/mozofficial

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