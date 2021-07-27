COVID в Україні рвонув уперед: кількість жертв зросла в 13 разів порівняно зі статистикою днем раніше

За понеділок, 26 липня, коронавірус виявили у 681 жителя країни. Найбільше хворих зафіксували у Києві, Одеській та Донецькій областях.
Станом на ранок вівторка, 27 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 681 жителя країни. Зокрема захворіли 37 дітей та 5 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 266 осіб, летальних випадків - 27 (добою раніше були дві жертви хвороби), одужали - 515 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 249 344 людини;
- одужали - 2 184 880 осіб;
- летальних випадків - 52 876;
- проведено ПЛР-тестів - 11 301 274.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Станом на ранок понеділка, 26 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 213 жителів країни. Було госпіталізовано 256 осіб; летальних випадків - 2, одужали - 170 осіб.
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Автор: Анна Багрій