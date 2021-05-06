Коронавірус в Україні знову прискорився: понад 6 тис. нових діагнозів і майже 400 жертв

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві. На другому місці Донецька область, на третьому - Харківська.
Станом на ранок четверга, 6 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 038 жителів країни. Зокрема захворіла 271 дитина і 113 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 1 849 осіб; летальних випадків - 374, одужали - 14 351, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 097 024 людини;
- одужали - 1 711 709 осіб;
- летальних випадків - 45 451;
- проведено ПЛР-тестів - 9 555 109.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 6 травня
За останню добу в Києві виявили 622 випадки зараження коронавірусом, померли 23 людины, одужали - 704.
Всього в Києві захворіли 197 357 осіб, померли - 4720, вилікувалися - 125 315.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
24 494 особи щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні.
783 812 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 419 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 622 випадки / 5608 щеплень;
- Вінницька область - 147 випадків / 1096 щеплень;
- Волинська область - 161 випадок / 196 щеплень;
- Дніпропетровська область - 543 випадки / 2604 щеплення;
- Донецька область - 599 випадків / 1389 щеплень;
- Житомирська область - 107 випадків / 442 щеплення;
- Закарпатська - 72 випадки / 408 щеплень;
- Запорізька область - 357 випадків / 1080 щеплень;
- Івано-Франківська область - 51 випадок / 401 щеплення;
- Київська область - 126 випадків / 1886 щеплень;
- Кіровоградська область - 42 випадки / 442 щеплення;
- Луганська область - 237 випадків / 493 щеплення;
- Львівська область - 166 випадків / 1610 щеплень;
- Миколаївська область - 210 випадків / 869 щеплень;
- Одеська область - 329 випадків / 1038 щеплень;
- Полтавська область - 395 випадків / 76 щеплень;
- Рівненська область - 403 випадки / 551 щеплення;
- Сумська область - 139 випадків / 562 щеплення;
- Тернопільська область - 101 випадок / 419 щеплень;
- Харківська область - 544 випадки / 431 щеплення;
- Херсонська область - 125 випадків / 460 щеплень;
- Хмельницька область - 166 випадків / 978 щеплень;
- Черкаська область - 297 випадків / 597 щеплень;
- Чернівецька область - 74 випадки / 313 щеплень;
- Чернігівська область - 25 випадків / 545 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- З 6 травня червону зону карантину в Україні залишать три області - Чернігівська, Хмельницька та Харківська.
- Лікар-епідеміолог зробив невтішний прогноз для України. За його словами, Україна потрапляє в ті країни ризику, в яких будуть можливі чергові нові піки захворюваності, тяжкого перебігу COVID-19 і смертності.
- Восени на Україну чекає новий штам коронавірусу – COVID-21. Колективний імунітет, який сформується в суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього.
- Лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта вважає, що "індійський" штам коронавірусу може становити для нашої країни велику небезпеку. За його словами, кількість хворих у разі його потрапляння з-за кордону зростатиме.