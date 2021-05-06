Коронавірус в Україні знову прискорився: понад 6 тис. нових діагнозів і майже 400 жертв

Коронавірус побороли за добу понад 14 тис. українців / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 6 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 038 жителів країни. Зокрема захворіла 271 дитина і 113 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 1 849 осіб; летальних випадків - 374, одужали - 14 351, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 6 травня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 097 024 людини;

одужали - 1 711 709 осіб;

летальних випадків - 45 451;

проведено ПЛР-тестів - 9 555 109.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 6 травня

За останню добу в Києві виявили 622 випадки зараження коронавірусом, померли 23 людины, одужали - 704.

Всього в Києві захворіли 197 357 осіб, померли - 4720, вилікувалися - 125 315.

Коронавірус у Києві - статистика 6 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

24 494 особи щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні.

783 812 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 419 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 622 випадки / 5608 щеплень;

Вінницька область - 147 випадків / 1096 щеплень;

Волинська область - 161 випадок / 196 щеплень;

Дніпропетровська область - 543 випадки / 2604 щеплення;

Донецька область - 599 випадків / 1389 щеплень;

Житомирська область - 107 випадків / 442 щеплення;

Закарпатська - 72 випадки / 408 щеплень;

Запорізька область - 357 випадків / 1080 щеплень;

Івано-Франківська область - 51 випадок / 401 щеплення;

Київська область - 126 випадків / 1886 щеплень;

Кіровоградська область - 42 випадки / 442 щеплення;

Луганська область - 237 випадків / 493 щеплення;

Львівська область - 166 випадків / 1610 щеплень;

Миколаївська область - 210 випадків / 869 щеплень;

Одеська область - 329 випадків / 1038 щеплень;

Полтавська область - 395 випадків / 76 щеплень;

Рівненська область - 403 випадки / 551 щеплення;

Сумська область - 139 випадків / 562 щеплення;

Тернопільська область - 101 випадок / 419 щеплень;

Харківська область - 544 випадки / 431 щеплення;

Херсонська область - 125 випадків / 460 щеплень;

Хмельницька область - 166 випадків / 978 щеплень;

Черкаська область - 297 випадків / 597 щеплень;

Чернівецька область - 74 випадки / 313 щеплень;

Чернігівська область - 25 випадків / 545 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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