Коронавірус в Україні прискорився: зросла кількість хворих і жертв за добу

З початку епідемії на коронавірус в нашій країні захворіли 2 250 907 осіб, жертв хвороби - майже 53 тисячі.
Станом на ранок четверга, 29 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 846 жителів країни. Зокрема, захворіли 60 дітей та 41 медпрацівник.
За минулі 24 години було госпіталізовано 480 осіб, летальних випадків - 25, одужали - 510 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 250 907 осіб;
- одужали - 2 185 849 осіб;
- летальних випадків - 52 916;
- проведено ПЛР-тестів - 11 341 529.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Національна академія наук спрогнозувала розвиток епідемії COVID-19 в Україні з 28 липня по 10 серпня. Повідомляється, що існує високий ризик значного прискорення зростання кількості заражень через Дельта-штам COVID-19.
- Станом на 28 липня в Україні виявлено 17 випадків зараження Дельта-штамом коронавірусу. В основному в Києві, Закарпатській та Львівській областях.
- В Україні ухвалено рішення посилити обмеження при перетині державного кордону. Тепер особам, які не вакциновані та повертаються в країну, потрібно буде надати негативний ПЛР-тест. В'їзд з Росії та Індії передбачає проходження 14-денної самоізоляції, яку не можна буде перервати.
Автор: Анна Багрій