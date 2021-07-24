Коронавірус в Україні прискорюється: за добу виявлено 745 випадків зараження

За добу 24 липня в Україні померли 24 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 745 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 395 осіб. За добу захворіло 20 медпрацівників та 51 дитина.
Як повідомили в МОЗ, за добу 24 липня в Україні померли 24 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Водночас одужали 394 людини.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 2 248 164 особи;
одужало - 2 184 036 осіб;
летальних випадків - 52 835.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
Провіднна інфекціоністка МОЗ, заслужена лікарка Ольга Голубовська заявила, що через новий штам "Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.
Уже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.
Детальніше про нову хвилю коронавірусу через штам Дельта можете дізнатися з сюжету ТСН:
22 липня в Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Цей вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування.