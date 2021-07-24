Коронавірус в Україні прискорюється: за добу виявлено 745 випадків зараження

Коронавірус в Україні прискорився: за добу виявлено 745 випадків зараження / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 745 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 395 осіб. За добу захворіло 20 медпрацівників та 51 дитина.

Як повідомили в МОЗ, за добу 24 липня в Україні померли 24 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Водночас одужали 394 людини.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 248 164 особи;

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одужало - 2 184 036 осіб;

летальних випадків - 52 835.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

Провіднна інфекціоністка МОЗ, заслужена лікарка Ольга Голубовська заявила, що через новий штам "Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.

Уже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

Детальніше про нову хвилю коронавірусу через штам Дельта можете дізнатися з сюжету ТСН:

22 липня в Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Цей вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування.