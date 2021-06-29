УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Коронавірус в Україні встановив новий рекорд з початку 2021 року

29 червня 2021, 08:17
Прослухати новину
Зупинити

Діагноз COVID-19 за добу поставили 182 жителям країни. Найбільше підтверджених випадків зареєстрували в Києві, Запорізькій та Миколаївській областях.

коронавірус
За минулі 24 години з коронавірусом було госпіталізовано 322 людини / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 29 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 182 жителів країни - це рекордний мінімум діагнозів з початку року. Зокрема захворіли 10 дітей і троє медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 322 людини; летальних випадків - 5, одужали - 582 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.

false
Коронавірус в Україні - статистика на ранок 29 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 234 463 людини;
  • одужали - 2 164 374 людини;
  • летальних випадків - 52 300;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 817 822.

Коронавірус в Україні та світі - останні новини:

  • Пандемія коронавірусу сповільнилася, але не вщухла. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що варіант Delta, який зараз виявлено в 92 країнах, може стати причиною нової смертоносної хвилі в країнах від Індонезії до Росії.
  • У індійців, які прищепилися від коронавірусу вакциною AstraZeneca, вироблеої Інститутом сироватки Індії, виникають проблеми з поїздками до Євросоюзу. Як повідомив генеральний директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла, жителі Індії не можуть потрапити в ЄС, тому що були вакциновані Covishield. Пунавалла намагається розв'язати цю проблему як з регулюючими органами, так і на дипломатичному рівні з країнами.
  • Навіть після вакцинації від коронавірусу залишається ризик зараження COVID-19, хоча вакцини і забезпечують істотний захист від хвороби. За словами учених, основним симптомом коронавірусу у щеплених людей є часте чхання.
МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус новини коронавірус карта коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «Коронавірус в Україні встановив новий рекорд з початку 2021 року». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Коли в поїздах України оновлять вагони: Сумська публічно зажадала від Укрзалізниці відповідіКоли в поїздах України оновлять вагони: Сумська публічно зажадала від Укрзалізниці відповіді Яке морозиво найнебезпечніше: експерт пояснила, як правильно вибиратиЯке морозиво найнебезпечніше: експерт пояснила, як правильно вибирати Лікарка назвала продукти, з якими не можна поєднувати виноЛікарка назвала продукти, з якими не можна поєднувати вино Щеплення не допомогло: в Ізраїлі половина інфікованих штамом Дельта були вакцинованіЩеплення не допомогло: в Ізраїлі половина інфікованих штамом Дельта були вакциновані Скільки води пити в день під час спеки та що потрібно їсти: лікар дала порадиСкільки води пити в день під час спеки та що потрібно їсти: лікар дала поради

Останні новини

04:56

Топ-3 способи підняти собі настрій - порада експерта

04:34

Небезпека кави в спеку: експерт попередила про ризики для здоров'я Відео

02:32

Експерт розповів, як Байден дав Путіну ляпас у Женеві Відео

02:21

Сльози, танці в роздягальні і голий фанат на полі: як футболісти відсвяткували перемогу над Швецією Фото

01:44

Шевченко зі сльозами на очах прокоментував перемогу України над Швецією Відео

Реклама
01:29

Зеленський емоційно привітав Україну з виходом до чвертьфіналу Євро-2020 Відео

01:22

На Лукашенко чекає Гаага: експерт назвав терміни анексії Білорусі РФ

01:12

Як Україні відмовитися від кредитів МВФ: економіст озвучив найкращий сценарій Відео

01:06

Як пов'язана здатність брехати з розумом і кмітливістю - відповідь психологів Відео

00:34

Збірна України вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020 Фото Відео

00:18

Оля Полякова знялася топлес на підтримку української збірної з футболу

29 червня, вівторок
23:49

7 хвороб, про які розкажуть ваші очі Відео

23:18

Сільська тупість і Баста: мережа супермаркетів звільнила менеджера після висловлювань про Україну Відео

22:54

Названо 5 простих звичок, які продовжують життя Відео

22:53

Коронавірус забрав життя відомого російського кліпмейкера

22:41

Кравчука госпіталізували і зробили серйозну операцію Відео

22:26

Росіянин, який облив викладачку фекаліями, пішов до поліції Відео

21:59

Україну в липні атакують небезпечні аномалії - синоптик Відео

21:51

В Одеській області маленького хлопчика вбило струмом, поки батько відпочивав на озері

21:35

Гороскоп на завтра 30 червня 2021 для всіх: умови для повного успіху, побутовий "переворот" Відео

Реклама
21:21

Знайшли на узбіччі дороги: у Полтавській області 16-річна дівчинка померла після зґвалтування Відео

21:16

В Україні стартує бета-тест covid-сертифікатів: як записатися Відео

20:55

Підвищили, але не всім: Рада проголосувала за підвищення пенсій українцям Відео

20:49

Лікар назвав смертельну небезпеку солі Відео

20:41

Не потрапив до ТОП-5: українці "викреслили" російську мову зі списку необхідних

20:28

Каскадерка з Володаря кілець отримала серйозну травму - подробиці і її стан

20:27

На старих ПК рано ставити хрест: Microsoft може знизити вимоги Windows 11

20:20

У Кременчуці людям продали "смертельне" м'ясо для шашлику Фото Відео

20:16

На 60% заразніший і "косить" молодь: що відомо про штам коронавірусу "Дельта" Погляд

20:11

З'явилося зображення Великого герба України

19:56

Дантес зізнався, до кого насправді ревнує Надю Дорофєєву Відео

19:54

Катастрофічний стан: у водах Дніпра виявили 161 забруднювач Відео

19:47

В Україні штрафуватимуть фури за відмову від габаритно-вагового контролю

19:23

"Головний постачальник туристів": у готелях Єгипту заговорять українською

19:21

Відео солістки Go_A з вареником і в борошні набрало мільйон переглядів Відео

19:07

У липні передплатників PS Plus чекає одна з найкращих безплатних роздач Відео

18:55

Рада скасувала штрафи за виїзд із окупованого Донбасу через Росію Відео

18:49

"Я тебе, су**, знайду і переламаю всі кістки": у Запоріжжі чоловік жорстоко побив жінку в магазині Відео

18:42

У США створили унікальну маску, яка може визначити COVID Відео

18:38

Як Німеччина зізналася, що вона військовий союзник Росії Погляд

Реклама
18:25

Витягали з пожежі: на Житомирщині у підлітків в руках вибухнув газовий балон

18:00

Анна Седокова в кросівках і без ліфчика показала груди крупним планом

17:56

Стали відомі нові подробиці і дата виходу GTA 6 Відео

17:51

Малому і середньому бізнесу запропонували платити за електроенергію за фіксованим тарифом

17:43

Драматичні події і переломний момент життя: що обіцяє Раку гороскоп на липень-2021

17:27

Відповів на хамство: у Дніпрі пасажир і водій автобуса влаштували мордобій Відео

17:12

Експерт розповів, про що Байден і Путін не змогли домовитися на зустрічі Відео

16:52

Принц Чарльз відмовився йти на відкриття пам'ятника принцесі Діані

16:49

Samsung показала майбутнє Galaxy Watch – нову оболонку, створену з Google Відео

16:45

На Україну насуваються страшні грози, шквальний вітер і смерч Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти