Коронавірус в Україні встановив новий рекорд з початку 2021 року

За минулі 24 години з коронавірусом було госпіталізовано 322 людини / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 29 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 182 жителів країни - це рекордний мінімум діагнозів з початку року. Зокрема захворіли 10 дітей і троє медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 322 людини; летальних випадків - 5, одужали - 582 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 29 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 234 463 людини;

одужали - 2 164 374 людини;

летальних випадків - 52 300;

проведено ПЛР-тестів - 10 817 822.

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