Коронавірус в Україні встановив новий рекорд з початку 2021 року

Діагноз COVID-19 за добу поставили 182 жителям країни. Найбільше підтверджених випадків зареєстрували в Києві, Запорізькій та Миколаївській областях.
Станом на ранок вівторка, 29 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 182 жителів країни - це рекордний мінімум діагнозів з початку року. Зокрема захворіли 10 дітей і троє медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 322 людини; летальних випадків - 5, одужали - 582 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 234 463 людини;
- одужали - 2 164 374 людини;
- летальних випадків - 52 300;
- проведено ПЛР-тестів - 10 817 822.
Коронавірус в Україні та світі - останні новини:
- Пандемія коронавірусу сповільнилася, але не вщухла. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що варіант Delta, який зараз виявлено в 92 країнах, може стати причиною нової смертоносної хвилі в країнах від Індонезії до Росії.
- У індійців, які прищепилися від коронавірусу вакциною AstraZeneca, вироблеої Інститутом сироватки Індії, виникають проблеми з поїздками до Євросоюзу. Як повідомив генеральний директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла, жителі Індії не можуть потрапити в ЄС, тому що були вакциновані Covishield. Пунавалла намагається розв'язати цю проблему як з регулюючими органами, так і на дипломатичному рівні з країнами.
- Навіть після вакцинації від коронавірусу залишається ризик зараження COVID-19, хоча вакцини і забезпечують істотний захист від хвороби. За словами учених, основним симптомом коронавірусу у щеплених людей є часте чхання.
Автор: Анна Багрій