Коронавірус в Україні: у Києві та ще 20 областях перевищено епідпоріг

У "червоній" зоні карантину перебувають 11 регіонів, у "помаранчевій" - 13, лише одна область "жовта".
Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів за рвнем захворювання на коронавірус і поділ на карантинні зони в Україні.
Як свідчать дані МОЗ станом на понеділок, 5 квітня, в 21 з 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг з COVID-19.
Нормі відповідають Вінницька (92,2% при нормі 100%), Херсонська (86,5%), Хмельницька (92,3%) і Чернівецька (95,2%) області. В інших регіонах цей показник вище норми. При цьому в Києві він становить 121,2%, найгірший в Тернопільській області - 206,2%.
Високі показники госпіталізації хворих на коронавірус у "червоних" Житомирської області — 116,2; Миколаївській — 111,8 і в Києві — 117,4. При цьому найвищий рівень - у "помаранчевій" Хмельницькій області (131,2). Норма становить 60 на 100 тисяч населення.
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В цілому, в Україні в "червоній" зоні карантину 11 регіонів: Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.
В "помаранчевій" зоні 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.
В "жовтій" зоні вже кілька тижнів залишається одна Херсонська область. У регіоні найнижчий показник госпіталізацій - 23,8%, а завантаженість ліжок з киснем становить 18,1%.
"Зелених" регіонів в Україні немає з початку адаптивного карантину.
Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред:
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні встановив новий антирекорд - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
- Крім того коронавірус в Україні встановив смертельний антирекорд. Станом на ранок 2 квітня жертвами хвороби стали 433 українці.
- У двох областях України лабораторно підтвердили південноафриканський штам коронавірусу. При цьому британський штам виявили у всіх областях. Глава МОЗ Максим Степанов розкрив особливості нових штамів.
- Учені НАН України спрогнозували, що ситуація з коронавірусом в Україні почне налагоджуватися не раніше, ніж за 3-4 тижні.
- З 5 і по 16 квітня у Києвт запровадили жорсткий карантин.
- У понеділок на входах у метро утворилися черги - копи перевіряють спецперепустки. Тим часом київські таксисти не втрачають можливості заробити на киянах, які не можуть доїхати на роботу.
- Влада пояснила, чи продовжать локдаун в Києві після 16 квітня і чи буде комендантська година.