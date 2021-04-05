Коронавірус в Україні: у Києві та ще 20 областях перевищено епідпоріг

Високі показники госпіталізації хворих на коронавірус на Житомирщині та Миколаївщині, а також у Києві / Фото Reuters

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів за рвнем захворювання на коронавірус і поділ на карантинні зони в Україні.

Як свідчать дані МОЗ станом на понеділок, 5 квітня, в 21 з 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг з COVID-19.

Нормі відповідають Вінницька (92,2% при нормі 100%), Херсонська (86,5%), Хмельницька (92,3%) і Чернівецька (95,2%) області. В інших регіонах цей показник вище норми. При цьому в Києві він становить 121,2%, найгірший в Тернопільській області - 206,2%.

Високі показники госпіталізації хворих на коронавірус у "червоних" Житомирської області — 116,2; Миколаївській — 111,8 і в Києві — 117,4. При цьому найвищий рівень - у "помаранчевій" Хмельницькій області (131,2). Норма становить 60 на 100 тисяч населення.

moz.gov.ua

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В цілому, в Україні в "червоній" зоні карантину 11 регіонів: Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

В "помаранчевій" зоні 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

В "жовтій" зоні вже кілька тижнів залишається одна Херсонська область. У регіоні найнижчий показник госпіталізацій - 23,8%, а завантаженість ліжок з киснем становить 18,1%.

"Зелених" регіонів в Україні немає з початку адаптивного карантину.

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