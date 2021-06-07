Коронавірус в Україні виявили за добу у 535 осіб

З коронавірусом госпіталізовано 601 українця / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 7 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 535 жителів країни. Зокрема захворіли 30 дітей і 61 медичний співробітник.

За минулі 24 години госпіталізовано 601 особу; летальних випадків - 33, одужали 1 743 особи. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 7 червня / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 215 052 людини;

одужали - 2 094 971 чоловік;

летальних випадків - 51 215;

проведено ПЛР-тестів - 10 346 878.

Як повідомляв Главред, 29 травня в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.

У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.

Центр вакцинації від COVID-19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10:00 до 19:00.

30 травня Центр вакцинації від коронавірусу відкрився в Одесі. На стадіоні Одеської юридичної академії можна зробити щеплення від COVID-19 з 09:00 до 17:00.