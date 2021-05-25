Коронавірус в Україні: виявлено 2608 нових випадків зараження

Найбільше діагнозів COVID-19 поставили в Києві, а також у Львівській та Запорізькій областях.
Станом на ранок вівторка, 25 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 608 жителів країни.
За минулі 24 години госпіталізовано 854 людини; летальних випадків - 249, одужали 17 504 особи. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 186 463 людини;
- одужали - 1 975 064 людини;
- летальних випадків - 49 685;
- проведено ПЛР-тестів - 10 045 897.
читайте такожЗвідки взявся коронавірус: американська розвідка опублікувала нові дані
Коронавірус в Україні - останні новини:
- В Україні ситуація з коронавірусом хоча і покращилася, але очікувати на довгострокове зниження кількості захворювань на COVID-19 не варто попри настання літнього сезону і шкільних канікул. Як заявив лікар-анестезіолог Борис Бриль, причина в низькому рівні вакцинації від коронавірусу.
- На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Причина в тому, що в країну будуть потрапляти нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.
- Тим часом фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що можливість появи нових штамів COVID-19 складно прогнозувати.
Автор: Анна Багрій