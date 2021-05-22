Коронавірус в Україні послабив хватку, але жертв за минулу добу все ще сила-силенна

Усього за час пандемії в Україні померли від наслідків COVID-19 понад 49 тисяч осіб.
В Україні зафіксовано 4 606 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них - 269 дітей та 108 медпрацівників.
Як повідомили в МОЗ, за минулу добу госпіталізовано 1 665 осіб, померло 178 осіб. Одужало 12 586 осіб.
За весь час пандемії в країні:
- захворіло - 2 179 988 осіб;
- одужало -1 941 625 осіб;
- летальних випадків - 49 279.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.
У Києві за добу виявили 298 випадків зараження коронавірусом, жертв – 10, одужало - 2059 осіб.
У МОЗ уточнили, що за добу 21 травня було протестовано:
- методом ПЛР - 27 443 людини;
- ІФА - 11 957 осіб;
- експрес-тестами - 23 350 осіб.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- В Україні реальна кількість жертв коронавірусу становить 138 507 осіб, що втричі більше за офіційну цифру. Такі дані опублікував Інститут показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.
- Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
- Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що можливість появи нових штамів COVID-19 складно прогнозувати.
Автор: Адріана Бубновська