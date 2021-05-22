УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Коронавірус в Україні послабив хватку, але жертв за минулу добу все ще сила-силенна

22 травня 2021, 08:26
Прослухати новину
Зупинити

Усього за час пандемії в Україні померли від наслідків COVID-19 понад 49 тисяч осіб.

коронавірус
Коронавірус в Україні послабив хватку, але жертв за минулу добу все ще багато / Reuters

В Україні зафіксовано 4 606 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них - 269 дітей та 108 медпрацівників.

Як повідомили в МОЗ, за минулу добу госпіталізовано 1 665 осіб, померло 178 осіб. Одужало 12 586 осіб.

    За весь час пандемії в країні:

    • захворіло - 2 179 988 осіб;
    • одужало -1 941 625 осіб;
    • летальних випадків - 49 279.

    За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

    У Києві за добу виявили 298 випадків зараження коронавірусом, жертв – 10, одужало - 2059 осіб.

    У МОЗ уточнили, що за добу 21 травня було протестовано:

    • методом ПЛР - 27 443 людини;
    • ІФА - 11 957 осіб;
    • експрес-тестами - 23 350 осіб.

    Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

    • В Україні реальна кількість жертв коронавірусу становить 138 507 осіб, що втричі більше за офіційну цифру. Такі дані опублікував Інститут показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.
    • Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
    • Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що можливість появи нових штамів COVID-19 складно прогнозувати.

    новини України коронавірус в Україні коронавірус Україна
    Зараз ви переглядаєте новину «Коронавірус в Україні послабив хватку, але жертв за минулу добу все ще сила-силенна». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
    Популярне
    Лікар назвав три продукти, які потрібно їсти під час хворобиЛікар назвав три продукти, які потрібно їсти під час хвороби Гороскоп на 21 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: легкі гроші, любовна пруха та захист від МісяцяГороскоп на 21 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: легкі гроші, любовна пруха та захист від Місяця Гороскоп на 20 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий влив та любовна заборонаГороскоп на 20 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий влив та любовна заборона Чи зможе Україна прикритися від Росії "Залізним куполом"Чи зможе Україна прикритися від Росії "Залізним куполом" Суд залишив Медведчука під домашнім арештомСуд залишив Медведчука під домашнім арештом

    Останні новини

    11:49
    У Путіна вибухнули різкою заявою на адресу України через водопостачання Криму
    11:33
    Речі, які жінці не можна вдягати на весілля Відео
    11:23
    Лікар з Ізраїлю попередив українців про те, що COVID-19 поки не капітулював Відео
    11:09
    Названо правильні вправи, що зменшують будь-яке запалення в організмі Відео
    11:07
    На Євробаченні 2021 розгорівся "кокаїновий скандал": що відомо Відео
    Реклама
    10:55
    Гороскоп на завтра 24 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: гідна винагорода та заборонені пригоди Відео
    10:37
    Сильно недооцінили: як Зеленський одним махом "підвісить старичків" Погляд
    10:33
    Кабмін зобов'язав АЗС знизити ціни на бензин: скільки коштує паливо Відео
    09:57
    Гороскоп на 23 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: кому загрожує фатальне знайомство Відео
    09:35
    Відео виступів усіх учасників Євробачення-2021 Фото Відео
    09:33
    Підбори, обтислий комбінезон і крик до нестями: як виступив переможець фіналу Євробачення Фото Відео
    09:30
    Євробачення 2021: хто переміг та результати голосування Фото
    09:26
    Допомогли італійцям виграти Євробачення-2021: кому свої голоси подарувала Україна Фото Відео
    09:24
    Переможець Євробачення 2021 - Maneskin: що відомо про групу і про що її пісня Фото Відео
    09:20
    У Кам'янці-Подільському зазнала аварії повітряна куля: один загиблий і п'ятеро поранених
    09:18
    Хто підтримав Україну на конкурсі Євробачення 2021: країни і бали Фото
    08:29
    В Україну повертаються дощі: синоптик розповів, кому варто прихопити парасольку Відео
    08:18
    Коронавірус в Україні: число нових випадків зараження впало, але госпіталізацій купа Відео
    07:44
    Кругом підводні човни: глава Міноборони Британії назвав Росію головним ворогом Королівства Відео
    07:10
    Питання Північного потоку-2 скоро повністю " замнуть" Погляд
    Реклама
    06:34
    "Маму б'ють": у Донецькій області жінку забили до смерті цеглиною
    06:05
    "Неканонічна" вишиванка Зеленського: експерт пояснив, чи є "зрада" Відео
    05:31
    Наплювали на пенсіонерів: ексміністр пояснив кабальні умови МВФ для України Відео
    05:03
    Всього одна спеція: як знизити кров'яний тиск Відео
    04:30
    Експерт пояснив, чому "Залізний купол" не врятує Україну від ракет РФ Відео
    03:01
    Євробачення 2021 фінал: дивитися онлайн весь концерт - повне відео Відео
    01:02
    Британські медики вказали на шкоду гарячого душу
    00:55
    23 травня: свято іменин Землі і День Симона, прикмети, заборони
    22 травня, субота
    23:58
    Бетономішалка переїхала дівчину: з'явилося відео жахливої ДТП у Києві Відео
    23:50
    Євробачення-2021: як виступила у фіналі росіянка Manizha Відео
    23:45
    Євробачення 2021 фінал: Go-A підірвали зал піснею Шум Відео
    23:40
    Повний місяць у травні 2021: коли настане, що можна робити і як змінити життя Відео
    23:33
    Євробачення 2021 фінал: як голосувати за учасників - інструкція
    23:20
    Синоптик попередив Україну про "погодний переворот": що загрожує найближчими днями Відео
    23:07
    Євробачення 2021: Україна підскочила в рейтингу букмекерів прямо під час фіналу
    23:00
    У Роттердамі пройшов фінал Євробачення 2021 - відео Фото Відео
    22:56
    Фінал Євробачення-2021: Джамала назвала своїх фаворитів Відео
    22:45
    Тривога смерті: названо причину, чому ми боїмося смерті більше, ніж будь-коли Відео
    22:42
    Бій Усик - Джошуа: промоутер розповів про гучне рішення WBO Відео
    22:16
    В Умані сталася страшна стрілянина
    Реклама
    21:31
    На Київщині фермер по-звірячому задушив підлеглого та зателефонував копам
    21:29
    Переговори Байдена з Путіним: у США пояснили втрату інтересу до України Відео
    20:57
    Експерт передрік провал Кримської платформи та назвав причину Відео
    20:47
    У Канаді вигадали, як "покарають" Іран за криваву катастрофу МАУ Відео
    20:20
    В СБУ розповіли про "плівки Медведчука" і натякнули на новий компромат Відео
    20:10
    "Повна ганьба": чому при величезному військовому потенціалі Україна чекає "крихт" від США Погляд
    20:07
    В Ізраїлі підрахували колосальні збитки від обстрілів Відео
    19:27
    Наскільки погано пропускати сніданок: лікарі дали відповідь Відео
    19:16
    У Росії розлючена левиця ледь не загризла дресирувальника
    18:56
    Обман туристів і пекельний сервіс: у РФ попередили про жахи в Криму Відео
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
    © 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
    Прийняти