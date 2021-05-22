Коронавірус в Україні послабив хватку, але жертв за минулу добу все ще сила-силенна

Коронавірус в Україні послабив хватку, але жертв за минулу добу все ще багато / Reuters

В Україні зафіксовано 4 606 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них - 269 дітей та 108 медпрацівників.

Як повідомили в МОЗ, за минулу добу госпіталізовано 1 665 осіб, померло 178 осіб. Одужало 12 586 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 179 988 осіб;

одужало -1 941 625 осіб;

летальних випадків - 49 279.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

У Києві за добу виявили 298 випадків зараження коронавірусом, жертв – 10, одужало - 2059 осіб.

У МОЗ уточнили, що за добу 21 травня було протестовано:

методом ПЛР - 27 443 людини;

ІФА - 11 957 осіб;

експрес-тестами - 23 350 осіб.

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