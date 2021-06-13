Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у менш як 900 осіб

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Львівській областях.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 857 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 684 людини.
Як повідомили в МОЗ, за добу 13 червня в Україні померло 33 людини. Водночас одужало 1652 особи.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 2 223 558 осіб;
одужало - 2 127 337 осіб;
летальних випадків - 51 679.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
За минулу добу щеплення отримали 34 870 осіб. Першу дозу отримали 28 384 людини, другу - 6 486 осіб.
Усього в Україні щеплення зробили 1 459 376 осіб. З них одну дозу отримали 1 459 374 особи, дві дози - 236 906 осіб.
читайте такожВ Євросоюзі остаточно затвердили COVID-сертифікат: що чекає на вакцинованих українцівРаніше начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
Улітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності коронавірусом аж до осіннього періоду. Ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.
На вихідних 12-13 червня понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в Києві. Минулого тижня працювали всього 12 центрів.