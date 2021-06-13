Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у менш як 900 осіб / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 857 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 684 людини.

Як повідомили в МОЗ, за добу 13 червня в Україні померло 33 людини. Водночас одужало 1652 особи.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 223 558 осіб;

одужало - 2 127 337 осіб;

летальних випадків - 51 679.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За минулу добу щеплення отримали 34 870 осіб. Першу дозу отримали 28 384 людини, другу - 6 486 осіб.

Усього в Україні щеплення зробили 1 459 376 осіб. З них одну дозу отримали 1 459 374 особи, дві дози - 236 906 осіб.

читайте такожВ Євросоюзі остаточно затвердили COVID-сертифікат: що чекає на вакцинованих українцівРаніше начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.

Улітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності коронавірусом аж до осіннього періоду. Ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.

На вихідних 12-13 червня понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в Києві. Минулого тижня працювали всього 12 центрів.