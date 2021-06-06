Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у менш як тисячі осіб, стільки ж госпіталізацій / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 937 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 994 людини.

Як повідомили в МОЗ, за добу 5 червня в Україні померло 42 людини, о одужало 4516 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 214 517 осіб;

одужало - 2 093 228 осіб;

летальних випадків - 51 182.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (131), Київській (81), Миколаївській (79), Херсонській (61) областях та м. Київ (102).

Коронавірус у Києві - статистика за 5 червня

За добу від наслідків хвороби помер 1 житель міста, водночас одужало 2296 осіб.

Нових випадків зараження - 102.

Вакцинація від коронавірусу

За добу 5 червня в Україні щеплено проти коронавірусу 40 101 особу. Одну дозу отримали 39 229 осіб, повністю імунізовані - 872 особи.

Станом на 6 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 640 914 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 216 602 людини, з них отримали 1 дозу – 1 216 600 осіб, повністю імунізовані й отримали 2 дози - 146 664 людини.

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Нагадаємо, раніше очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.

Улітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності коронавірусом аж до осіннього періоду. Водночас ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.

Відома українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська попередила про всесвітню катастрофу через нову атаку коронавірусу. За її словами, існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.