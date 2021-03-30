Коронавірус в Україні: за добу понад 10 тис. хворих і 2,5 тис. госпіталізованих

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві, а також у Львівській та Київській областях.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 10 533 жителів країни. Зокрема захворіли 367 дітей і 250 медпрацівників.
Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 2 597 осіб; летальних випадків - 286; одужали - 3 576 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (1422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.
Коронавірус в Києві - статистика станом на ранок 30 березня
За останню добу в Києві виявили 1 422 випадки зараження коронавірусом, померли 33 людини, одужали - 461.
Всього в Києві захворіли 161 191 осіб, померли - 3367, вилікувалися - 105 579.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 662 942 людини;
- одужали - 1 307 076 осіб;
- летальних випадків - 32 418;
- проведено ПЛР-тестів - 8 058 263.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
14 433 особи щеплені проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні. З них отримали 1 дозу - 14 432 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.
212 898 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1422 випадки / 1740 щеплень;
- Вінницька область - 426 випадків / 640 щеплень;
- Волинська область - 232 випадки / 370 щеплень;
- Дніпропетровська область - 464 випадки / 1290 щеплень;
- Донецька область - 503 випадки / 580 щеплень;
- Житомирська область - 169 випадків / 700 щеплень;
- Закарпатська - 187 випадків / 440 щеплень;
- Запорізька область - 205 випадків / 670 щеплень;
- Івано-Франківська область - 297 випадків / 415 щеплень;
- Київська область - 934 випадки / 550 щеплень;
- Кіровоградська область - 59 випадків / 420 щеплень;
- Луганська область - 220 випадків / 330 щеплень;
- Львівська область - 961 випадок / 728 щеплень;
- Миколаївська область - 287 випадків / 330 щеплень;
- Одеська область - 721 випадок / 310 щеплень;
- Полтавська область - 490 випадків / 840 щеплень;
- Рівненська область - 335 випадків / 520 щеплень;
- Сумська область - 215 випадків / 540 щеплень;
- Тернопільська область - 281 випадок / 440 щеплень;
- Харківська область - 762 випадки / 380 щеплень;
- Херсонська область - 69 випадків / 350 щеплень;
- Хмельницька область - 511 випадків / 430 щеплень;
- Черкаська область - 280 випадків / 800 щеплень;
- Чернівецька область - 286 випадків / 380 щеплень;
- Чернігівська область - 217 випадків / 240 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Минулого тижня коронавірус в Україні встановив низку антирекордів. Упродовж декількох днів щодня збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
- Станом на ранок 25 березня був зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків - 362 жертви хвороби.
- Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
- Лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, чому даними статистики не варто довіряти.
- Через тривале перебування в "червоній" зоні карантину, незабаром Івано-Франківська та Закарпатська область можуть послабити заходи безпеки. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанова вважає, що на Україну чекає важкий період, пов'язаний із захворюваністю COVID-19, до середини квітня. Проте вже зараз ситуація на заході країни стабілізується.
- При цьому Степанов вважає, що в Україні має зберігатися посилений адаптивний карантин, але не локдаун.