Коронавірус в Україні: за добу понад 10 тис. хворих і 2,5 тис. госпіталізованих

Коронавірусом заразилися ще 250 медпрацівників / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 10 533 жителів країни. Зокрема захворіли 367 дітей і 250 медпрацівників.

Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 2 597 осіб; летальних випадків - 286; одужали - 3 576 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (1422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 29 березня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус в Києві - статистика станом на ранок 30 березня

За останню добу в Києві виявили 1 422 випадки зараження коронавірусом, померли 33 людини, одужали - 461.

Всього в Києві захворіли 161 191 осіб, померли - 3367, вилікувалися - 105 579.

Коронавірус в Києві - статистика 30 березня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 662 942 людини;

одужали - 1 307 076 осіб;

летальних випадків - 32 418;

проведено ПЛР-тестів - 8 058 263.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

14 433 особи щеплені проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні. З них отримали 1 дозу - 14 432 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.

212 898 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1422 випадки / 1740 щеплень;

Вінницька область - 426 випадків / 640 щеплень;

Волинська область - 232 випадки / 370 щеплень;

Дніпропетровська область - 464 випадки / 1290 щеплень;

Донецька область - 503 випадки / 580 щеплень;

Житомирська область - 169 випадків / 700 щеплень;

Закарпатська - 187 випадків / 440 щеплень;

Запорізька область - 205 випадків / 670 щеплень;

Івано-Франківська область - 297 випадків / 415 щеплень;

Київська область - 934 випадки / 550 щеплень;

Кіровоградська область - 59 випадків / 420 щеплень;

Луганська область - 220 випадків / 330 щеплень;

Львівська область - 961 випадок / 728 щеплень;

Миколаївська область - 287 випадків / 330 щеплень;

Одеська область - 721 випадок / 310 щеплень;

Полтавська область - 490 випадків / 840 щеплень;

Рівненська область - 335 випадків / 520 щеплень;

Сумська область - 215 випадків / 540 щеплень;

Тернопільська область - 281 випадок / 440 щеплень;

Харківська область - 762 випадки / 380 щеплень;

Херсонська область - 69 випадків / 350 щеплень;

Хмельницька область - 511 випадків / 430 щеплень;

Черкаська область - 280 випадків / 800 щеплень;

Чернівецька область - 286 випадків / 380 щеплень;

Чернігівська область - 217 випадків / 240 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред: