УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Коронавірус в Україні: за добу понад 10 тис. хворих і 2,5 тис. госпіталізованих

30 березня 2021, 08:18
Прослухати новину
Зупинити

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві, а також у Львівській та Київській областях.

коронавірус
Коронавірусом заразилися ще 250 медпрацівників / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 10 533 жителів країни. Зокрема захворіли 367 дітей і 250 медпрацівників.

Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 2 597 осіб; летальних випадків - 286; одужали - 3 576 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (1422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

false
Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 29 березня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус в Києві - статистика станом на ранок 30 березня

За останню добу в Києві виявили 1 422 випадки зараження коронавірусом, померли 33 людини, одужали - 461.

Всього в Києві захворіли 161 191 осіб, померли - 3367, вилікувалися - 105 579.

Коронавірус в Києві - статистика 30 березня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 1 662 942 людини;
  • одужали - 1 307 076 осіб;
  • летальних випадків - 32 418;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 058 263.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

14 433 особи щеплені проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні. З них отримали 1 дозу - 14 432 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.

212 898 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 1422 випадки / 1740 щеплень;
  • Вінницька область - 426 випадків / 640 щеплень;
  • Волинська область - 232 випадки / 370 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 464 випадки / 1290 щеплень;
  • Донецька область - 503 випадки / 580 щеплень;
  • Житомирська область - 169 випадків / 700 щеплень;
  • Закарпатська - 187 випадків / 440 щеплень;
  • Запорізька область - 205 випадків / 670 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 297 випадків / 415 щеплень;
  • Київська область - 934 випадки / 550 щеплень;
  • Кіровоградська область - 59 випадків / 420 щеплень;
  • Луганська область - 220 випадків / 330 щеплень;
  • Львівська область - 961 випадок / 728 щеплень;
  • Миколаївська область - 287 випадків / 330 щеплень;
  • Одеська область - 721 випадок / 310 щеплень;
  • Полтавська область - 490 випадків / 840 щеплень;
  • Рівненська область - 335 випадків / 520 щеплень;
  • Сумська область - 215 випадків / 540 щеплень;
  • Тернопільська область - 281 випадок / 440 щеплень;
  • Харківська область - 762 випадки / 380 щеплень;
  • Херсонська область - 69 випадків / 350 щеплень;
  • Хмельницька область - 511 випадків / 430 щеплень;
  • Черкаська область - 280 випадків / 800 щеплень;
  • Чернівецька область - 286 випадків / 380 щеплень;
  • Чернігівська область - 217 випадків / 240 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Минулого тижня коронавірус в Україні встановив низку антирекордів. Упродовж декількох днів щодня збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
  • Станом на ранок 25 березня був зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків - 362 жертви хвороби.
  • Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
  • Лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, чому даними статистики не варто довіряти.
  • Через тривале перебування в "червоній" зоні карантину, незабаром Івано-Франківська та Закарпатська область можуть послабити заходи безпеки. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанова вважає, що на Україну чекає важкий період, пов'язаний із захворюваністю COVID-19, до середини квітня. Проте вже зараз ситуація на заході країни стабілізується.
  • При цьому Степанов вважає, що в Україні має зберігатися посилений адаптивний карантин, але не локдаун.

коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус в Києві коронавірус новини коронавірус карта коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «Коронавірус в Україні: за добу понад 10 тис. хворих і 2,5 тис. госпіталізованих». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не такЧотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не так Шмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червняШмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червня У РФ допустили широкомасштабну війну з Україною і визнання "ЛДНР"У РФ допустили широкомасштабну війну з Україною і визнання "ЛДНР" Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловікомСоломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком "Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального"Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального

Останні новини

04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
Реклама
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
Реклама
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:43
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
16:56
Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: неймовірно прості ідеї Відео
Реклама
16:46
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Відео
16:37
У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення Відео
16:20
У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам Відео
16:07
Творці Dying Light запустили кросовер-івент за мотивами Rust Відео
16:06
Віцепрем'єр пояснив, чому не буде війни між Україною і Росією
15:39
Синоптик дав несподіваний прогноз на травень з похолоданням і заморозками Відео
15:13
Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан Відео
15:08
Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Відео
15:00
7 корисних додатків, які допоможуть в роботі
14:48
Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти