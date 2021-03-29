УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Коронавірус в Україні: за добу понад 8 тисяч хворих і майже 200 смертей

29 березня 2021, 08:20
Прослухати новину
Зупинити

Жертв коронавірусу з початку епідемії - 32 132, загальна кількість інфікованих - 1 652 409 осіб.

коронавірус
За минулі 24 години госпіталізовано 3 129 осіб / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 8 346 жителів країни. Зокрема захворіли 344 дитини і 140 медпрацівників.

Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 3 129 осіб; летальних випадків - 178; одужали - 2 875 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.

false
Коронавірус в Укріані сьогодні - статистика 29 березня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірусом в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 1 652 409 осіб;
  • одужали - 1 303 500 осіб;
  • летальних випадків - 32 132;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 007 427.

читайте такожЛікарка пояснила, чому в Україні зростає смертність від коронавірусу

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

1 585 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 28 березня 2021 року в Україні.

198 465 українців отримали щеплення з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу, з них отримали 1 дозу - 198 464 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 402 випадки / 20 щеплень;
  • Вінницька область - 365 випадків / 50 щеплень;
  • Волинська область - 223 випадки / 20 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 647 випадків / 80 щеплень;
  • Донецька область - 175 випадків / 0 щеплень;
  • Житомирська область - 567 випадків / 120 щеплень;
  • Закарпатська - 201 випадок / 20 щеплень;
  • Запорізька область - 136 випадків / 100 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 226 випадків / 175 щеплень;
  • Київська область - 518 випадків / 20 щеплень;
  • Кіровоградська область - 59 випадків / 10 щеплень;
  • Луганська область - 29 випадків / 0 щеплень;
  • Львівська область - 820 випадків / 100 щеплень;
  • Миколаївська область - 243 випадки / 30 щеплень;
  • Одеська область - 658 випадків / 40 щеплень;
  • Полтавська область - 154 випадки / 190 щеплень;
  • Рівненська область - 139 випадків / 0 щеплень;
  • Сумська область - 326 випадків / 30 щеплень;
  • Тернопільська область - 390 випадків / 40 щеплень;
  • Харківська область - 664 випадки / 230 щеплень;
  • Херсонська область - 145 випадків / 140 щеплень;
  • Хмельницька область - 428 випадків / 70 щеплень;
  • Черкаська область - 392 випадки / 40 щеплень;
  • Чернівецька область - 292 випадки / 60 щеплень;
  • Чернігівська область - 147 випадків / 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

читайте такожКоронавірус в Україні: майже 12 тисяч хворих і 5 тисяч госпіталізацій

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 29 березня

За останню добу в Києві виявили 402 випадки зараження коронавірусом, померли 25 осіб, одужали - 217.

Всього в Києві захворіли 159 769 осіб, померли - 3334, вилікувалися -105 118.

false
Коронавірус в Україні - статистика 29 березня / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус в Києві коронавірус новини коронавірус карта коронавірус статистика вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Коронавірус в Україні: за добу понад 8 тисяч хворих і майже 200 смертей». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Небезпечний лосось: вчені дізналися, від якого виду червоної риби краще відмовитисяНебезпечний лосось: вчені дізналися, від якого виду червоної риби краще відмовитися Локдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числаЛокдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числа Дуа Ліпа засвітила соковиту попу на відвертих селфі в туалетіДуа Ліпа засвітила соковиту попу на відвертих селфі в туалеті На переговорах щодо Донбасу стався значний проривНа переговорах щодо Донбасу стався значний прорив У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для ЗаходуУ ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу

Останні новини

04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
Реклама
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
Реклама
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:43
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
16:56
Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: неймовірно прості ідеї Відео
Реклама
16:46
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Відео
16:37
У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення Відео
16:20
У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам Відео
16:07
Творці Dying Light запустили кросовер-івент за мотивами Rust Відео
16:06
Віцепрем'єр пояснив, чому не буде війни між Україною і Росією
15:39
Синоптик дав несподіваний прогноз на травень з похолоданням і заморозками Відео
15:13
Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан Відео
15:08
Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Відео
15:00
7 корисних додатків, які допоможуть в роботі
14:48
Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти