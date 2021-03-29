Коронавірус в Україні: за добу понад 8 тисяч хворих і майже 200 смертей

За минулі 24 години госпіталізовано 3 129 осіб / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 8 346 жителів країни. Зокрема захворіли 344 дитини і 140 медпрацівників.

Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 3 129 осіб; летальних випадків - 178; одужали - 2 875 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.

Коронавірус в Укріані сьогодні - статистика 29 березня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірусом в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 652 409 осіб;

одужали - 1 303 500 осіб;

летальних випадків - 32 132;

проведено ПЛР-тестів - 8 007 427.

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Скільки українців вакцинували від коронавірусу

1 585 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 28 березня 2021 року в Україні.

198 465 українців отримали щеплення з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу, з них отримали 1 дозу - 198 464 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 402 випадки / 20 щеплень;

Вінницька область - 365 випадків / 50 щеплень;

Волинська область - 223 випадки / 20 щеплень;

Дніпропетровська область - 647 випадків / 80 щеплень;

Донецька область - 175 випадків / 0 щеплень;

Житомирська область - 567 випадків / 120 щеплень;

Закарпатська - 201 випадок / 20 щеплень;

Запорізька область - 136 випадків / 100 щеплень;

Івано-Франківська область - 226 випадків / 175 щеплень;

Київська область - 518 випадків / 20 щеплень;

Кіровоградська область - 59 випадків / 10 щеплень;

Луганська область - 29 випадків / 0 щеплень;

Львівська область - 820 випадків / 100 щеплень;

Миколаївська область - 243 випадки / 30 щеплень;

Одеська область - 658 випадків / 40 щеплень;

Полтавська область - 154 випадки / 190 щеплень;

Рівненська область - 139 випадків / 0 щеплень;

Сумська область - 326 випадків / 30 щеплень;

Тернопільська область - 390 випадків / 40 щеплень;

Харківська область - 664 випадки / 230 щеплень;

Херсонська область - 145 випадків / 140 щеплень;

Хмельницька область - 428 випадків / 70 щеплень;

Черкаська область - 392 випадки / 40 щеплень;

Чернівецька область - 292 випадки / 60 щеплень;

Чернігівська область - 147 випадків / 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 29 березня

За останню добу в Києві виявили 402 випадки зараження коронавірусом, померли 25 осіб, одужали - 217.

Всього в Києві захворіли 159 769 осіб, померли - 3334, вилікувалися -105 118.

Коронавірус в Україні - статистика 29 березня / covid19.rnbo.gov.ua

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