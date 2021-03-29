Коронавірус в Україні: за добу понад 8 тисяч хворих і майже 200 смертей

Жертв коронавірусу з початку епідемії - 32 132, загальна кількість інфікованих - 1 652 409 осіб.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 8 346 жителів країни. Зокрема захворіли 344 дитини і 140 медпрацівників.
Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 3 129 осіб; летальних випадків - 178; одужали - 2 875 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.
Скільки хворих на коронавірусом в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 652 409 осіб;
- одужали - 1 303 500 осіб;
- летальних випадків - 32 132;
- проведено ПЛР-тестів - 8 007 427.
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Скільки українців вакцинували від коронавірусу
1 585 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 28 березня 2021 року в Україні.
198 465 українців отримали щеплення з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу, з них отримали 1 дозу - 198 464 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 402 випадки / 20 щеплень;
- Вінницька область - 365 випадків / 50 щеплень;
- Волинська область - 223 випадки / 20 щеплень;
- Дніпропетровська область - 647 випадків / 80 щеплень;
- Донецька область - 175 випадків / 0 щеплень;
- Житомирська область - 567 випадків / 120 щеплень;
- Закарпатська - 201 випадок / 20 щеплень;
- Запорізька область - 136 випадків / 100 щеплень;
- Івано-Франківська область - 226 випадків / 175 щеплень;
- Київська область - 518 випадків / 20 щеплень;
- Кіровоградська область - 59 випадків / 10 щеплень;
- Луганська область - 29 випадків / 0 щеплень;
- Львівська область - 820 випадків / 100 щеплень;
- Миколаївська область - 243 випадки / 30 щеплень;
- Одеська область - 658 випадків / 40 щеплень;
- Полтавська область - 154 випадки / 190 щеплень;
- Рівненська область - 139 випадків / 0 щеплень;
- Сумська область - 326 випадків / 30 щеплень;
- Тернопільська область - 390 випадків / 40 щеплень;
- Харківська область - 664 випадки / 230 щеплень;
- Херсонська область - 145 випадків / 140 щеплень;
- Хмельницька область - 428 випадків / 70 щеплень;
- Черкаська область - 392 випадки / 40 щеплень;
- Чернівецька область - 292 випадки / 60 щеплень;
- Чернігівська область - 147 випадків / 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 29 березня
За останню добу в Києві виявили 402 випадки зараження коронавірусом, померли 25 осіб, одужали - 217.
Всього в Києві захворіли 159 769 осіб, померли - 3334, вилікувалися -105 118.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Минулого тижня коронавірус в Україні встановив низку антирекордів. упродовж декількох днів щодня збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
- Станом на ранок 25 березня був зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків - 362 жертви хвороби.
- Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
- Лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, чому даними статистики не варто довіряти.
- 25 березня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на даний момент запроваджувати локдаун по всій Україні недоцільно. Тому на сьогодні таких планів у влади немає.