Коронавірус в Україні за добу діагностували у понад 10 тисяч осіб

Коронавірус продовжує атакувати Україну / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 10 179 жителів країни. Зокрема захворіла 431 дитина і 152 медпрацівника.

Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 3 275 осіб; летальних випадків - 254 ; одужали - 4946 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1155), Львівській (1121), Дніпропетровській (1003), Одеській (660), Київській (619) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 5 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 755 888 осіб;

одужали - 1 352 139 осіб;

летальних випадків - 34 587;

проведено ПЛР-тестів - 8 356 074.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 5 квітня

За останню добу в Києві виявили 458 випадків зараження коронавірусом, померли - 32людини, одужали - 7.

Всього в Києві захворіли 167 668 осіб, померли - 3617, вилікувалися - 107 559.

Коронавірус у Києві - статистика 5 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

1 258 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 4 квітня 2021 року в Україні.

291 824 людини щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 291 822 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 458 випадків / 130 щеплень;

Вінницька область - 233 випадки / 20 щеплень;

Волинська область - 241 випадок / 20 щеплень;

Дніпропетровська область - 1003 випадки / 40 щеплень;

Донецька область - 254 випадки / 10 щеплень;

Житомирська область - 557 випадків / 40 щеплень;

Закарпатська область - 165 випадків / 20 щеплень;

Запорізька область - 293 випадки / 70 щеплень;

Івано-Франківська область - 91 випадок / 88 щеплень;

Київська область - 619 випадків / 0 щеплень;

Кіровоградська область - 108 випадків / 20 щеплень;

Луганська область - 36 випадків / 10 щеплень;

Львівська область - 1121 випадок / 110 щеплень;

Миколаївська область - 287 випадків / 60 щеплень;

Одеська область - 660 випадків / 0 щеплень;

Полтавська область - 229 випадків / 60 щеплень;

Рівненська область - 252 випадки / 50 щеплень;

Сумська область - 428 випадків / 20 щеплень;

Тернопільська область - 441 випадок / 70 щеплень;

Харківська область-1155 випадків / 250 щеплень;

Херсонська область - 176 випадків / 0 щеплень;

Хмельницька область - 439 випадків / 40 щеплень;

Черкаська область - 361 випадок / 70 щеплень;

Чернівецька область - 254 випадки / 30 щеплень;

Чернігівська область - 318 випадків / 30 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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