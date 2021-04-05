Коронавірус в Україні за добу діагностували у понад 10 тисяч осіб

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стали 34 587 жителів України. За добу померли ще 254 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 10 179 жителів країни. Зокрема захворіла 431 дитина і 152 медпрацівника.
Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 3 275 осіб; летальних випадків - 254 ; одужали - 4946 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1155), Львівській (1121), Дніпропетровській (1003), Одеській (660), Київській (619) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 755 888 осіб;
- одужали - 1 352 139 осіб;
- летальних випадків - 34 587;
- проведено ПЛР-тестів - 8 356 074.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 5 квітня
За останню добу в Києві виявили 458 випадків зараження коронавірусом, померли - 32людини, одужали - 7.
Всього в Києві захворіли 167 668 осіб, померли - 3617, вилікувалися - 107 559.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
1 258 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 4 квітня 2021 року в Україні.
291 824 людини щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 291 822 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 458 випадків / 130 щеплень;
- Вінницька область - 233 випадки / 20 щеплень;
- Волинська область - 241 випадок / 20 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1003 випадки / 40 щеплень;
- Донецька область - 254 випадки / 10 щеплень;
- Житомирська область - 557 випадків / 40 щеплень;
- Закарпатська область - 165 випадків / 20 щеплень;
- Запорізька область - 293 випадки / 70 щеплень;
- Івано-Франківська область - 91 випадок / 88 щеплень;
- Київська область - 619 випадків / 0 щеплень;
- Кіровоградська область - 108 випадків / 20 щеплень;
- Луганська область - 36 випадків / 10 щеплень;
- Львівська область - 1121 випадок / 110 щеплень;
- Миколаївська область - 287 випадків / 60 щеплень;
- Одеська область - 660 випадків / 0 щеплень;
- Полтавська область - 229 випадків / 60 щеплень;
- Рівненська область - 252 випадки / 50 щеплень;
- Сумська область - 428 випадків / 20 щеплень;
- Тернопільська область - 441 випадок / 70 щеплень;
- Харківська область-1155 випадків / 250 щеплень;
- Херсонська область - 176 випадків / 0 щеплень;
- Хмельницька область - 439 випадків / 40 щеплень;
- Черкаська область - 361 випадок / 70 щеплень;
- Чернівецька область - 254 випадки / 30 щеплень;
- Чернігівська область - 318 випадків / 30 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред:
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні встановив новий антирекорд - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
- Крім того коронавірус в Україні встановив смертельний антирекорд. Станом на ранок 2 квітня жертвами хвороби стали 433 українці.
- У двох областях України лабораторно підтвердили південноафриканський штам коронавірусу. При цьому британський штам виявили у всіх областях. Глава МОЗ Максим Степанов розкрив особливості нових штамів.
- Учені НАН України спрогнозували, що ситуація з коронавірусом в Україні почне налагоджуватися не раніше, ніж за 3-4 тижні.
- Мер Києва Віталій Кличко розповів, що після 16 квітня карантин у столиці можуть продовжити.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо плану вакцинації проти COVID-19.