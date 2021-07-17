Коронавірус в Україні за добу знайшли у майже 600 осіб, багато госпіталізацій

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Київській областях.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 591 людини. Водночас до лікарень госпіталізовано 438 осіб.
Як повідомили у МОЗ, за добу 16 липня в Україні померли 16 осіб. Водночас одужали 676 осіб.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 2 244 196 осіб;
одужало - 2 180 957 осіб;
летальних випадків - 52 718.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.
Коронавірус "Дельта" в Україні - про що йшлося раніше:
23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки та оборони України. На ній обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора раза частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.