Коронавірус в Україні за добу знайшли у майже 600 осіб, багато госпіталізацій

Коронавірус в Україні за добу знайшли у майже 600 осіб / УНІАН

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 591 людини. Водночас до лікарень госпіталізовано 438 осіб.

Як повідомили у МОЗ, за добу 16 липня в Україні померли 16 осіб. Водночас одужали 676 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 244 196 осіб;

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одужало - 2 180 957 осіб;

летальних випадків - 52 718.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

Коронавірус "Дельта" в Україні - про що йшлося раніше:

23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки та оборони України. На ній обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора раза частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.