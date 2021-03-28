Коронавірус в Україні: майже 12 тисяч хворих і 5 тисяч госпіталізацій

Коронавірус в Україні за добу виявили у майже 12 тисяч осіб / Фото Reuters

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 11 932 осіб, у тому числі захворіло 564 дитини та 181 медпрацівник. Водночас до лікарень госпіталізовано 5052 особи.

Станом на ранок неділі, 28 березня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 1 644 063, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці в фейсбуці.

Жертв коронавірусу з початку епідемії - 31 954. За добу померло ще 203 людини.

Одужало за добу 3343 людини, всього - 1 300 625.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1150), Дніпропетровській (1083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

Степанов уточнив, що за добу в Україні здійснено тестувань - 76 335 (у тому числі методом ПЛР - 37 979, методом ІФА-8732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 624).

Очільник МОЗ розповів, що 4616 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 27 березня 2021 року в Україні.

196 880 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 196 879 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 особа.

Кількість захворювань у регіонах на добу та кількість щеплень:

м. Київ – 374 випадки/ 389 щеплень;

Вінницька область – 433 випадки/ 160 щеплень;

Волинська область – 185 випадків/ 50 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 083 випадки/ 360 щеплень;

Донецька область – 841 випадок/ 220 щеплень;

Житомирська область – 791 випадок/ 150 щеплень;

Закарпатська – 271 випадок/ 70 щеплень;

Запорізька область – 310 випадків/ 130 щеплень;

Івано-Франківська область – 307 випадків/ 377 щеплень;

Київська область – 769 випадків/ 320 щеплень;

Кіровоградська область – 173 випадки/ 70 щеплень;

Луганська область – 38 випадків/ 130 щеплень;

Львівська область – 905 випадків/ 60 щеплень;

Миколаївська область – 398 випадків/ 160 щеплень;

Одеська область – 565 випадків/ 40 щеплень;

Полтавська область – 174 випадки/ 400 щеплень;

Рівненська область – 296 випадків/ 150 щеплень;

Сумська область – 562 випадки/ 120 щеплень;

Тернопільська область – 457 випадків/ 70 щеплень;

Харківська область – 1 150 випадків/ 120 щеплень;

Херсонська область – 191 випадок/ 540 щеплень;

Хмельницька область – 676 випадків/ 170 щеплень;

Черкаська область – 253 випадки/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 407 випадків/ 160 щеплень;

Чернігівська область – 323 випадки/ 40 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус у Києві - статистика на 28 березня

За останню добу в Києві виявлено 374 випадки зараження коронавірусом, померло 35 осіб, одужало 284.

Усього в Києві захворіло 159 367 осіб, померло 3309, вилікувалося 104 901.

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